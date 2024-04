Songs of Conquest opuszcza wczesny dostęp. Znamy datę premiery pełnej wersji

Od premiery Songs of Conguest we wczesnym dostępie miną niebawem dwa lata. Okazuje się jednak, że już niedługo na rynku zadebiutuje pełna wersja wspomnianej produkcji. Deweloperzy ze studia Lavapotion ujawnili bowiem, kiedy gra czerpiąca inspiracje z Heroes of Might & Magic III opuści Early Access.

Songs of Conquest wkrótce zadebiutuje w pełnej wersji. Wiemy, kiedy gra opuści Early Access

Zgodnie z przekazanymi informacjami pełna wersja Songs of Conquest ukaże się już 20 maja 2024 roku, czyli za niecały miesiąc. Deweloperzy podkreślają, że była to „niesamowita” podróż. Twórcy zaznaczają również, że wiele zawdzięczają swojej społeczności i zaangażowaniu fanów w rozwój wspomnianej produkcji.