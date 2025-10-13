Solo Leveling zapowiada ekscytującą nowość. To będzie idealny wypełniacz przed 3. sezonem anime

Solo Leveling nie przestaje zwalniać tempa. Zapowiedziano mega rarytas dla fanów popularnego anime.

Solo Leveling ma za sobą znakomity rok. Drugi sezon anime okazał się ogromnym sukcesem, a rozwój marki w świecie gier i publikacji przyniósł fanom wiele radości. Dodatkowo świetnie przyjęte Solo Leveling: Ragnarok autorstwa Daul, choć wciąż będące tematem dyskusji pod kątem kanoniczności, zdobyło uznanie społeczności jako godna kontynuacja historii stworzonej przez Chugonga. To jednak nie koniec niespodzianek i kolejną zapowiedziano na specjalnym wydarzeniu w Nowym Jorku. Solo Leveling z nową zapowiedzią Podczas New York Comic-Con 2025 wydawnictwo IZE Press potwierdziło, że Solo Leveling: Ragnarok otrzyma papierowe wydanie manhwy. Dokładna data premiery nie została jednak ujawniona. Choć nie jest to zapowiedź trzeciego sezonu anime, na którą liczyli fani, to mimo wszystko owa wiadomość pokazuje, że przyszłość marki zapowiada się bardzo obiecująco i jest tu pole na nowe wydawnictwa.

Solo Leveling: Ragnarok wzbudza wiele emocji, szczególnie w kwestii tego, czy stanowi alternatywną przyszłość, czy raczej spin-off oryginału. Niezależnie od interpretacji, wielu fanów uważa, że nowy protagonista Sung Suho, syn Jinwoo, to bohater nawet ciekawszy od swojego ojca. Historia skupia się na jego dojrzewaniu, relacjach z dawnymi postaciami z uniwersum oraz uroczej więzi z Beru, jednym z ulubieńców fanów. Choć drukowana wersja dopiero nadchodzi, Solo Leveling: Ragnarok od ponad roku jest dostępne cyfrowo na platformie KakaoPage, a angielska wersja na Tapas zadebiutowała w listopadzie 2024 roku.

Dzięki IZE Press, które odpowiada za lokalizację wersji drukowanej, zachodni odbiorcy będą mogli wesprzeć serię, kupując jej fizyczne tomy. To również to samo wydawnictwo, które publikuje oryginalne Solo Leveling, zarówno w formie manhwy, jak i powieści w wydaniu Yen On. Twórca oryginału, Chugong, w najnowszym wywiadzie dla LitRes przypomniał, że Ragnarok jest spin-offem, a nie bezpośrednią kontynuacją historii Jinwoo. Jednocześnie zasugerował, że rozważa stworzenie oficjalnego sequela w przyszłości. Na razie nie wiadomo, jak dokładnie potoczą się dalsze losy franczyzy, ale zainteresowanie Solo Leveling rośnie z roku na rok, a twórcy doskonale zdają sobie z tego sprawę. Fani wciąż z niecierpliwością wyczekują 3. sezonu anime, a nowe projekty, jak Ragnarok, tylko podsycają nadzieje na jego realizację.