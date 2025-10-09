Solo Leveling traci pierwsze miejsce. Nowe anime 2025 roku podbija serca fanów

Początkowo Solo Leveling nie miało sobie równych. Po znakomitym debiucie w 2024 roku, drugi sezon, który wystartował zimą 2025, błyskawicznie zdobył szczyty popularności. Zachwycił widzów widowiskową animacją, emocjonującą fabułą i rozwojem postaci, dzięki czemu przez wiele miesięcy utrzymywał się na pozycji lidera. Nic jednak nie trwa wiecznie. W letnim sezonie niespodziewanie pojawił się nowy pretendent do tytułu najlepszego anime roku, a mianowicie The Fragrant Flower Blooms With Dignity, które dzięki poruszającej historii i wysokiej jakości produkcji wskoczyło na szczyt rankingów MyAnimeList, spychając Solo Leveling na drugie miejsce.

Nowe anime podbija serca fanów

Drugi sezon Solo Leveling rozwinął wszystkie elementy, które uczyniły pierwszy tak wielkim sukcesem. Mam tu na myśli intensywne pojedynki, charyzmatycznego protagonistę Sung Jinwoo i filmową oprawę. Fani docenili sposób, w jaki seria łączyła rozwój niemal boskich mocy bohatera z jego wewnętrzną walką i ludzkimi emocjami. Każdy odcinek był prawdziwym wydarzeniem, a historia osiągnęła nowe, spektakularne poziomy. Ze średnią oceną 8,65 na MyAnimeList, anime wciąż plasuje się w ścisłej czołówce 2025 roku. Dzięki połączeniu mrocznej fantastyki, dramatycznych wątków i wiernej adaptacji manhwy, Solo Leveling stało się obowiązkową pozycją dla miłośników gatunku.