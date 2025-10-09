Zaloguj się lub Zarejestruj

Solo Leveling traci pierwsze miejsce. Nowe anime 2025 roku podbija serca fanów

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/09 20:00
Rok 2025 okazał się jednym z najmocniejszym w świecie anime w ciągu ostatnich lat.

Początkowo Solo Leveling nie miało sobie równych. Po znakomitym debiucie w 2024 roku, drugi sezon, który wystartował zimą 2025, błyskawicznie zdobył szczyty popularności. Zachwycił widzów widowiskową animacją, emocjonującą fabułą i rozwojem postaci, dzięki czemu przez wiele miesięcy utrzymywał się na pozycji lidera. Nic jednak nie trwa wiecznie. W letnim sezonie niespodziewanie pojawił się nowy pretendent do tytułu najlepszego anime roku, a mianowicie The Fragrant Flower Blooms With Dignity, które dzięki poruszającej historii i wysokiej jakości produkcji wskoczyło na szczyt rankingów MyAnimeList, spychając Solo Leveling na drugie miejsce.

The Fragrant Flower Blooms With Dignity
The Fragrant Flower Blooms With Dignity

Nowe anime podbija serca fanów

Drugi sezon Solo Leveling rozwinął wszystkie elementy, które uczyniły pierwszy tak wielkim sukcesem. Mam tu na myśli intensywne pojedynki, charyzmatycznego protagonistę Sung Jinwoo i filmową oprawę. Fani docenili sposób, w jaki seria łączyła rozwój niemal boskich mocy bohatera z jego wewnętrzną walką i ludzkimi emocjami. Każdy odcinek był prawdziwym wydarzeniem, a historia osiągnęła nowe, spektakularne poziomy. Ze średnią oceną 8,65 na MyAnimeList, anime wciąż plasuje się w ścisłej czołówce 2025 roku. Dzięki połączeniu mrocznej fantastyki, dramatycznych wątków i wiernej adaptacji manhwy, Solo Leveling stało się obowiązkową pozycją dla miłośników gatunku.

Fani z niecierpliwością czekają teraz na potwierdzenie trzeciego sezonu. Dotychczasowe 25 odcinków zapewnia solidną bazę do ponownych seansów, a widzowie liczą, że kontynuacja jeszcze bardziej rozwinie wątki dotyczące boskich mocy Jinwoo. Na razie jednak tytuł “króla anime 2025” trafił do innej produkcji.

Premiera The Fragrant Flower Blooms With Dignity odbyła się latem 2025 roku. Serial początkowo zyskał niewielką, lecz oddaną grupę fanów, aby w połowie sezonu eksplodować popularnością. Produkcja zachwyciła widzów emocjonalną głębią, realistycznymi relacjami bohaterów i piękną animacją, zyskując entuzjastyczne recenzje po zakończeniu emisji 28 września 2025 roku. Z imponującą oceną 8,74 na MyAnimeList, anime wyprzedziło Solo Leveling i zdobyło tytuł najwyżej ocenianej serii 2025 roku. Widzowie chwalą je za szczerość i subtelność z jaką łączy romans, dramat i slice of life, czyli coś czego brakowało w wielu nowszych produkcjach.

Na razie nie ogłoszono jeszcze drugiego sezonu The Fragrant Flower Blooms With Dignity, choć popularność serii sugeruje, że może to być tylko kwestia czasu.

Źródło:https://screenrant.com/solo-leveling-anime-popularity-surpassed-fragrant-flower-blooms-with-dignity

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

