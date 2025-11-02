Solidne DLC trafiło do Automobilisty 2. Poznaliśmy cenę i pełną zawartość

Poznaliśmy sporo szczegółów na temat oldschoolowego DLC do gry wyścigowej Automobilista 2.

Studio Reiza ogłosiło szczegóły dotyczące dwóch nowych dodatków DLC do Automobilisty 2, które przeniosą graczy do złotej ery wyścigów wytrzymałościowych sprzed 20 lat. Pakiety 2005 Endurance DLC zadebiutowały 31 października 2025 roku, a wraz z nimi pojawi się duża aktualizacja poprawiająca działanie gry. Sporo nowej zawartości zmierza do Automobilista 2 Za łączną cenę 19,98 dolarów gracze otrzymają 11 samochodów (w tym jedną wariację silnikową) oraz trzy historyczne układy torów. Dodatkowo każdy posiadacz Automobilisty 2 otrzyma bonusowy samochód klasy GT2 w postaci Milano GT2, oczywiście całkowicie za darmo. Oto lista samochodów, które wchodzą w skład DLC: Audi R8 LMP1

Courage C60

Dallara SP1

Lola B0540 V8

Lola B0540 Turbo

Aston Martin DBR9 GT1

Corvette C5.R

Dodge Viper GTS-R

Maserati MC12 GT1

Porsche 996 RSR

BMW M3 GTR

Historical Track Pack Part 3 koncentruje się na kultowych torach wyścigowych w konfiguracjach sprzed dwóch dekad. Każdy z nich został dokładnie odtworzony z detalami charakterystycznymi dla tamtego okresu. W zestawie za 9,99 dolarów znajdą się: Circuit du Mans 2005

Road Atlanta 2005 (pełny i krótki układ)

Circuit de Spa-Francorchamps 2005 (wersje GP i Endurance)

Szczególnie interesujące jest Le Mans, którego układ znacznie różni się od współczesnego oraz Spa-Francorchamps z klasyczną szykaną “Bus Stop” w stylu tamtej epoki. Równolegle z premierą dodatków pojawi się aktualizacja v1.6.8.5, która wprowadzi szereg poprawek: Ulepszone działanie AI – bardziej realistyczne zachowanie przy hamowaniu, płynniejsze wyjścia z zakrętów i mniej nerwowe manewry podczas walki o pozycję

Lepsza grafika – dodanie opcji Temporal Anti-Aliasing (TAA), która wygładzi krawędzie i poprawi ostrość obrazu

Usprawnienia multiplayera – zmiany w zachowaniu AI widoczne także w sieciowym lobby

Drobne poprawki – jaśniejsze reflektory w wersjach endurance, nowe ustawienia domyślne dla niektórych klas i gotowe presety wyścigowe z sezonu 2005 Nowe dodatki do Automobilista 2 to nostalgiczna podróż w czasy, gdy Audi R8 dominowało w Le Mans, a GT1 było królewską klasą wyścigów długodystansowych. Reiza Studios po raz kolejny udowadnia, że potrafi oddać klimat minionych epok motorsportu z wyjątkową dbałością o szczegóły.