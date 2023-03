Solasta: Crown of the Magister – rewelacyjne RPG doczeka się obszernego DLC

Solasta: Crown of the Magister to produkcja obok której nie mogli przejść obojętnie fani klasycznych gier RPG, szczególnie tych bazujących na mechanikach z Dungeons & Dragons. Jeśli zakochaliście się w przygodach przygotowanych przez ekipę Tactical Adventures, to mamy dla Was rewelacyjne wieści. Deweloperzy zapowiedzieli kolejne syte DLC. Poznajcie dodatek Palace of Ice.

Solasta: Crown of the Magister – prezentacja DLC Palace of Ice

Z tej okazji twórcy przygotowali specjalny trailer, na którym zaprezentowano nadciągające rozszerzenie. Wiemy, że DLC Palace of Ice zadebiutuje w maju. Dodatek wprowadzi dwie nowe grywalne rasy – gnomów i diabelstwa. Największą atrakcyją wydaje się być jednak kontynuacja głównego wątku kampanii fabularnej, a opowieść będzie przeznaczona dla wysokopoziomowych postaci.



Na koniec przypomnijmy, że gra Solasta: Crown of the Magister ukazała się na rynku w maju 2021 roku, a tytuł jest dostępny na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series S/X. Co ważne, produkcja jest dostępna w ramach usługi Game Pass, a omawiane DLC również będzie dostępne dla posiadaczy abonamentu.



Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat samej gry, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją.