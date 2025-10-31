SOAD zagra w Polsce. Serj Tankian uważa, że System Of A Down przeżywa najlepszy czas w historii zespołu

System Of A Down wyruszy latem 2026 roku w stadionową trasę koncertową. Muzycy zagrają między innymi w Warszawie.

W rozmowie z magazynem Kerrang!, Serj Tankian ujawnił, że System Of A Down obecnie przeżywa najlepszy czas w historii zespołu. Wokalista opowiedział o wyjątkowej atmosferze między muzykami, którzy niedawno zakończyli amerykańską część trasy koncertowej, a już w przyszłym roku powrócą na europejskie sceny.

SOAD wracają na europejskie stadiony

Latem 2026 roku System Of A Down zagra serię koncertów stadionowych w Wielkiej Brytanii i Europie, wraz z zespołem Queens Of The Stone Age, który będzie pełnił rolę gościa specjalnego. Wśród zaplanowanych występów znalazła się także Polska. Występ odbędzie się 18 lipca na stadionie PGE Narodowy. Będzie to pierwsza europejska trasa zespołu od 2017 roku, kiedy to wystąpili jako headlinerzy Download Festival.