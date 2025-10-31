SOAD zagra w Polsce. Serj Tankian uważa, że System Of A Down przeżywa najlepszy czas w historii zespołu

System Of A Down wyruszy latem 2026 roku w stadionową trasę koncertową. Muzycy zagrają między innymi w Warszawie.
W rozmowie z magazynem Kerrang!, Serj Tankian ujawnił, że System Of A Down obecnie przeżywa najlepszy czas w historii zespołu. Wokalista opowiedział o wyjątkowej atmosferze między muzykami, którzy niedawno zakończyli amerykańską część trasy koncertowej, a już w przyszłym roku powrócą na europejskie sceny.
SOAD wracają na europejskie stadiony
Latem 2026 roku System Of A Down zagra serię koncertów stadionowych w Wielkiej Brytanii i Europie, wraz z zespołem Queens Of The Stone Age, który będzie pełnił rolę gościa specjalnego. Wśród zaplanowanych występów znalazła się także Polska. Występ odbędzie się 18 lipca na stadionie PGE Narodowy. Będzie to pierwsza europejska trasa zespołu od 2017 roku, kiedy to wystąpili jako headlinerzy Download Festival.
Serj Tankian powiedział:
Teraz naprawdę przeżywamy najlepszy czas w naszym życiu jako zespół. Świetnie bawimy się w trasie i cieszymy się sobą nawzajem. Jesteśmy ze sobą bardzo blisko również prywatnie. To coś, czego zawsze pragnąłem dla tej grupy. Musieliśmy się kiedyś od siebie oddalić, aby docenić, co mamy i teraz to czujemy na każdym poziomie.
Tankian dodał, że System Of A Down nie koncertuje intensywnie, wybierając jedynie kilka występów rocznie:
Nie robimy typowych tras. Po prostu pytamy siebie: “Gdzie chcemy zagrać?” Na przykład Daron Malakian chciał pojechać do Sztokholmu, więc powiedziałem: “Bracie, jeśli chcesz tam zagrać, zaczynamy w Sztokholmie!” i tak zrobiliśmy. To niesamowite uczucie, kiedy podejmujemy decyzje jako przyjaciele, a nie jako firma. Nie sprzedajemy gadżetów, jesteśmy artystami i chcemy tacy pozostać. Gramy 10-15 koncertów rocznie, ale są to teraz stadiony zamiast hal, co wciąż nas zdumiewa. Nigdy nie sądziłem, że System Of A Down stanie się zespołem stadionowym. To dla nas szaleństwo, a jednocześnie dowód siły międzypokoleniowej muzyki. Przychodzą ludzie i ich dzieci, to piękne.
Tankian podkreślił, że po latach przerwy zespół jest wdzięczny za ogromne zainteresowanie:
Zniknęliśmy na długi czas, każdy z własnych powodów, a potem wróciliśmy i zobaczyliśmy ogromny popyt. Jesteśmy tym zaskoczeni i chcemy po prostu grać koncerty, które uszczęśliwią ludzi, ale nie przesadzić.
Choć System Of A Down nagrali w 2020 roku dwa nowe utwory, którymi są “Protect The Land” i “Genocidal Humanoidz”, był to ich pierwszy materiał od 15 lat. Zespół wciąż nie zapowiedział nowego albumu, który mógłby być następcą płyt “Mezmerize” i “Hypnotize” z 2005 roku. Daron Malakian w rozmowie z NME przyznał, że muzycy odzyskali przyjaźń i chemię, ale niekoniecznie planują nowe nagrania:
Jesteśmy bardzo różni pod względem charakteru i poglądów. Nie zawsze się zgadzamy, ale podczas ostatniej trasy znowu spędzaliśmy ze sobą czas, śmialiśmy się, jedliśmy razem kolacje. Tęskniłem za tym. Nie chodzi o nowy album, chodzi o przyjaźń. Wolę mieć przyjaciół niż konflikt o płytę. Nie mówię “nigdy”, ale to nie jest moment, w którym się teraz znajdujemy.
