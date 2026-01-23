Śmierć dysków HDD odwołana? SSD są już 16 razy droższe, a ceny wciąż rosną

Dostawca rozwiązań pamięci masowych dla AI i HPC, firma VDURA, opublikowała właśnie inauguracyjny raport Flash Volatility Index (FVI). Wnioski są porażające dla każdego, kto planował przejście na systemy „all-flash”. Przepaść cenowa między dyskami SSD a tradycyjnymi HDD nie tylko przestała maleć, ale wręcz drastycznie wystrzeliła w górę.

Dyski SSD – ceny rosną w zaskakującym tempie

Jeszcze w drugim kwartale 2025 roku korporacyjny dysk SSD TLC o pojemności 30 TB kosztował około niecałe 11 tysięcy zł. W pierwszym kwartale 2026 roku za ten sam model trzeba zapłacić blisko 40 tysięcy. To wzrost o niewiarygodne 257% w niecały rok. Dla porównania, ceny dysków HDD w tym samym okresie wzrosły „tylko” o 35%.