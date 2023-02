Smalland: Survive the Wilds – wiemy, kiedy gra zabierze nas na epicką przygodę

Smalland: Survive the Wilds to propozycja od ekipy ze studia Merge Games. Grą powinny zainteresować się osoby, które miały okazję zagrywać się w Grounded. Obie produkcje opierają się bowiem na podobnych założeniach. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem.

Smalland: Survive the Wilds – gra mocno przypomina Grounded

Smalland: Survive the Wilds zadebiutuje na PC już 29 marca. Gra będzie dostępna w ramach usługi Early Access. Według zapewnień twórców produkcja ma spędzić we wczesnym dostępie od 6 do 12 miesięcy.



„Przed czasami olbrzymów żyliśmy, ciesząc się wolnością pod blaskiem słońca i księżyca. Minęły wieki, a te historie o życiu na powierzchni były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Olbrzymów już nie ma, czas, by awangarda ponownie odkryła ten dziki świat, realizując ważną misję. Odwagi!” – czytamy w opisie gry na Steam.



W Smalland: Survive the Wilds wcielamy się w drobne postaci, które zostają wrzucone do ogromnego świata. Rozgrywka stawia na zabawę typową dla gatunku survivial. W trakcie przygody czekać więc będzie na nas eksploracja, budowanie, crafting, walka itd.



Warto dodać, że do wspólnej zabawy będziemy mogli zaprosić przyjaciół. W trybie wieloosobowym może zagrywać się jednocześnie do 10 graczy. Ponadto Smalland: Survive the Wilds czaruje oprawą, a możliwość obserwowania świata z perspektywy miniaturowego człowieczka z pewnością jest kusząca.