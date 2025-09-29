Zaloguj się lub Zarejestruj

Brad Bird odpuszcza Iniemamocnych 3, by zrealizować projekt marzeń. Science fiction w klimacie noir

Jakub Piwoński
2025/09/29 10:30
Brad Bird czekał na ten moment od bardzo, bardzo dawna. Wszystko dzięki Netflix.

Brad Bird, legenda Pixara i reżyser takich hitów jak Iniemamocni, Ratatuj czy Stalowy gigant, oficjalnie porzucił temat ewentualnych Iniemamocnych 3. Powód? W końcu zrealizuje swój długo odkładany projekt – animację science fiction noir zatytułowaną Ray Gunn.

Brad Bird
Brad Bird

Brad Bird, legenda Pixara, nakręci projekt marzeń – SF w klimacie noir

Bird marzył o tym filmie od blisko 30 lat. Projekt, współtworzony jeszcze w latach 90. ze scenarzystą Matthewem Robbinsem, opowiada historię Raymunda Gunna, ostatniego ludzkiego prywatnego detektywa w futurystycznym świecie zamieszkałym zarówno przez ludzi, jak i kosmitów. Po latach odrzuceń i zawieszeń w produkcji, dopiero Netflix zgodził się wyłożyć potężny budżet – około 150 milionów dolarów – i zapewnić Birdowi pełną swobodę twórczą. Zdjęcia rozpoczęły się w ubiegłym roku, a premiera może nastąpić już w 2026.

Podczas FanX Salt Lake Comic Convention szczegóły zdradził John Ratzenberger, aktor głosowy znany z niemal wszystkich filmów Pixara od czasów Toy Story. Ujawnił, że nagrał już kwestie dialogowe do Ray Gunna. Co ciekawe, choć Bird pierwotnie planował tradycyjną animację rysunkową, ostatecznie film powstaje w CGI – prawdopodobnie z powodów praktycznych, biorąc pod uwagę skalę i koszty projektu.

Droga Ray Gunna na ekrany była wyjątkowo wyboista. W 2022 roku projekt trafił do Skydance Animation pod skrzydła Johna Lassetera, przyjaciela Birda i dawnego szefa Pixara. W 2024 roku Apple wycofało się ze współpracy, uznając produkcję za zbyt kosztowną i ryzykowną kreatywnie. To właśnie wtedy Netflix przejął inicjatywę i dał Birdowi zielone światło. Do zespołu dołączył także kompozytor Michael Giacchino, stały współpracownik reżysera.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/28/brad-birds-ray-gunn-is-finally-happening-and-voice-recording-has-already-started

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:31

Ciekaw jestem jaki klimat będzie oferował film. Sci-fi w stylu Mass Effect, a moze bardziej Blade Runner?




