Brad Bird odpuszcza Iniemamocnych 3, by zrealizować projekt marzeń. Science fiction w klimacie noir

Podczas FanX Salt Lake Comic Convention szczegóły zdradził John Ratzenberger, aktor głosowy znany z niemal wszystkich filmów Pixara od czasów Toy Story. Ujawnił, że nagrał już kwestie dialogowe do Ray Gunna. Co ciekawe, choć Bird pierwotnie planował tradycyjną animację rysunkową, ostatecznie film powstaje w CGI – prawdopodobnie z powodów praktycznych, biorąc pod uwagę skalę i koszty projektu.

Droga Ray Gunna na ekrany była wyjątkowo wyboista. W 2022 roku projekt trafił do Skydance Animation pod skrzydła Johna Lassetera, przyjaciela Birda i dawnego szefa Pixara. W 2024 roku Apple wycofało się ze współpracy, uznając produkcję za zbyt kosztowną i ryzykowną kreatywnie. To właśnie wtedy Netflix przejął inicjatywę i dał Birdowi zielone światło. Do zespołu dołączył także kompozytor Michael Giacchino, stały współpracownik reżysera.