Brad Bird odpuszcza Iniemamocnych 3, by zrealizować projekt marzeń. Science fiction w klimacie noir

Brad Bird, legenda Pixara i reżyser takich hitów jak Iniemamocni, Ratatuj czy Stalowy gigant, oficjalnie porzucił temat ewentualnych Iniemamocnych 3. Powód? W końcu zrealizuje swój długo odkładany projekt – animację science fiction noir zatytułowaną Ray Gunn.
Brad Bird, legenda Pixara, nakręci projekt marzeń – SF w klimacie noir
Bird marzył o tym filmie od blisko 30 lat. Projekt, współtworzony jeszcze w latach 90. ze scenarzystą Matthewem Robbinsem, opowiada historię Raymunda Gunna, ostatniego ludzkiego prywatnego detektywa w futurystycznym świecie zamieszkałym zarówno przez ludzi, jak i kosmitów. Po latach odrzuceń i zawieszeń w produkcji, dopiero Netflix zgodził się wyłożyć potężny budżet – około 150 milionów dolarów – i zapewnić Birdowi pełną swobodę twórczą. Zdjęcia rozpoczęły się w ubiegłym roku, a premiera może nastąpić już w 2026.