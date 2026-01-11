Słynny twórca seriali bierze się za nową produkcję science fiction

Może za kilka lat doczeka się własnej serialowej wersji.
Marc Guggenheim wraca do świata komiksów z nową serią science fiction zatytułowaną The Whisper War. Projekt zapowiedziano jako thriller z elementami kryminału, a jego premiera zaplanowana jest na 10 lutego w ramach oferty Comixology Originals.
The Whisper War – nowy komiks science fiction Marca Guggenheima
Autor znany z pracy przy serialach takich jak Arrow, Flash, Supergirl, czy Carnival Row tym razem przenosi czytelników do odległej przyszłości. Akcja pięciozeszytowej serii rozgrywa się w Shattered Realm, kilka lat po wyniszczającej wojnie domowej, która pochłonęła jedną trzecią populacji planety Imprimata. Problem w tym, że nikt nie pamięta, dlaczego konflikt w ogóle wybuchł ani kto z niego zwycięsko wyszedł.
Historia skupia się na tajemniczym morderstwie popełnionym w stolicy planety, mieście Apperax. Sprawa jest wyjątkowa, ponieważ nie istnieją żadne dowody, podejrzani ani nawet sensowne teorie. Do śledztwa wraca były policjant, który po latach emerytury musi polegać wyłącznie na intuicji oraz trudnym do wytłumaczenia poczuciu déjà vu.
Za warstwę wizualną The Whisper War odpowiada Sedat Oezgen, znany między innymi z pracy przy Savage Sword of Conan. W zespole kreatywnym znaleźli się także kolorysta Carlos Cabrera, liternik Dave Sharpe oraz projektant Travis Escarfullery.
To mój pierwszy raz, kiedy piszę komiks z myślą o konkretnym artyście. Sięgając po inspiracje z portfolio Sedata, skupiłem się na obrazach i koncepcjach, które najbardziej lubi rysować.
The Whisper War będzie dostępne cyfrowo za pośrednictwem platformy należącej do Amazon. Dla Guggenheima to kolejny krok w komiksowej karierze, którą równolegle rozwija obok pracy w filmie i telewizji. Wcześniej odpowiadał między innymi za współtworzenie uniwersum Arrow, zdobył nagrodę Emmy za Łowców trolli oraz pracował przy filmach Green Lantern i Percy Jackson: Morze potworów. W świecie komiksu ma na koncie także serie osadzone w uniwersach Star Wars, X Men oraz Spider Man.
