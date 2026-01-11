Słynny twórca seriali bierze się za nową produkcję science fiction

Może za kilka lat doczeka się własnej serialowej wersji.

Marc Guggenheim wraca do świata komiksów z nową serią science fiction zatytułowaną The Whisper War. Projekt zapowiedziano jako thriller z elementami kryminału, a jego premiera zaplanowana jest na 10 lutego w ramach oferty Comixology Originals.

The Whisper War – nowy komiks science fiction Marca Guggenheima

Autor znany z pracy przy serialach takich jak Arrow, Flash, Supergirl, czy Carnival Row tym razem przenosi czytelników do odległej przyszłości. Akcja pięciozeszytowej serii rozgrywa się w Shattered Realm, kilka lat po wyniszczającej wojnie domowej, która pochłonęła jedną trzecią populacji planety Imprimata. Problem w tym, że nikt nie pamięta, dlaczego konflikt w ogóle wybuchł ani kto z niego zwycięsko wyszedł.