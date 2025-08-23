Zaloguj się lub Zarejestruj

Słynny deweloper ze smutnym ogłoszeniem. Fani dwóch popularnych serii nie będą zadowoleni

Mikołaj Berlik
2025/08/23 12:00
0
0

Usłyszeliśmy interesującą wypowiedź na gamescom 2025.

Tegoroczny gamescom 2025 przyniósł wiele ogłoszeń, ale dla fanów Double Fine Productions zabrakło najważniejszego – wieści o kontynuacjach kultowych serii. Tim Schafer przyznał, że studio skupia się obecnie na nowych, oryginalnych pomysłach, odkładając sequele na bliżej nieokreśloną przyszłość.

Double Fine
Double Fine

Double Fine – bez Brutal Legend 2 i Psychonauts 3

Studio, które w 2019 roku trafiło pod skrzydła Microsoftu, od dawna ma w swoim dorobku dwie szczególnie cenione marki. Brutal Legend i Psychonauts zyskały status kultowych, a premiera Psychonauts 2 w 2021 roku dawała nadzieję, że kolejne części są tylko kwestią czasu. Niestety, jak zdradził Schafer w rozmowie z IGN, na razie nie ma takich planów.

Pracuję nad innymi rzeczami. Studio realizuje teraz kilka projektów jednocześnie i wszystkie to oryginalne marki, ponieważ zrobiliśmy Psychonauts 2 i to wystarczy nam na jakiś czas, jeśli chodzi o kontynuacje – powiedział Schafer. Słowa te jasno wskazują, że fani obu serii muszą uzbroić się w cierpliwość.

GramTV przedstawia:

Najbliższym projektem studia będzie Keeper, nietypowa gra przygodowo-logiczna, w której wcielimy się w… latarnię morską. Tytuł zadebiutuje 17 października 2025 roku, a jego fabuła zostanie opowiedziana całkowicie bez użycia słów. To przykład podejścia, które Double Fine zamierza kontynuować – stawiania na kreatywność i świeże pomysły zamiast powrotów do sprawdzonych marek.

Tagi:

News
gamescom
Double Fine
wywiad
Tim Schafer
Gamescom 2025
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112