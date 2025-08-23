Słynny deweloper ze smutnym ogłoszeniem. Fani dwóch popularnych serii nie będą zadowoleni

Tegoroczny gamescom 2025 przyniósł wiele ogłoszeń, ale dla fanów Double Fine Productions zabrakło najważniejszego – wieści o kontynuacjach kultowych serii. Tim Schafer przyznał, że studio skupia się obecnie na nowych, oryginalnych pomysłach, odkładając sequele na bliżej nieokreśloną przyszłość.

Double Fine – bez Brutal Legend 2 i Psychonauts 3

Studio, które w 2019 roku trafiło pod skrzydła Microsoftu, od dawna ma w swoim dorobku dwie szczególnie cenione marki. Brutal Legend i Psychonauts zyskały status kultowych, a premiera Psychonauts 2 w 2021 roku dawała nadzieję, że kolejne części są tylko kwestią czasu. Niestety, jak zdradził Schafer w rozmowie z IGN, na razie nie ma takich planów.