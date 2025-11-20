Słynne science fiction uczci Miesiąc Czarnej Historii. Seria powróci do swojego kultowego odcinka z nową perspektywą

Nowa opowieść znów wykorzysta tajemniczy Guardian of Forever i motyw podróży w czasie. Uhura zostanie przeniesiona do roku 1963, gdzie trafi w sam środek trwającego wówczas ruchu na rzecz praw obywatelskich. Komiks będzie częścią serii Deviations, czyli cyklu historii, które reinterpretują znane wątki i prezentują alternatywne wizje przyszłości Federacji.

Świat Star Treka powraca do jednego z najbardziej kultowych odcinków klasycznej serii. Wydawnictwo IDW zapowiedziało wyjątkowy komiks Star Trek Deviations: Threads of Destiny, który przypomni historię z odcinka „The City on the Edge of Forever” z 1967 roku. Tym razem w centrum wydarzeń znajdzie się porucznik Nyota Uhura. Premiera zaplanowana jest na 25 lutego 2026 roku z myślą o uczczeniu Miesiąca Czarnej Historii.

Teraz, dzięki Guardian of Forever, Uhura zostaje przeniesiona do roku 1963. Dołączy tam do wszystkich walczących o równość i sprawiedliwość oraz odkryje na nowo, dlaczego jej praca jako oficera łączności jest być może najważniejszą misją ze wszystkich – czytamy w oficjalnym opisie.

W specjalnym wydaniu poznamy historię porucznik Nyoty Uhury. W XXIII wieku podróżuje ona wraz z załogą Enterprise, aby budować mosty porozumienia z istotami odnalezionymi w Galaktyce. Jednak w XX wieku ludzkość sama próbowała budować wzajemne zrozumienie. Afroamerykanie na Ziemi przewodzili Ruchowi na rzecz Praw Obywatelskich i wykorzystywali swoje głosy oraz akty protestu, aby zakończyć segregację i dyskryminację rasową

W zapowiedzi IDW czytamy, że w XXIII wieku Uhura wypełnia swoją misję komunikacji i budowania porozumienia z nowymi cywilizacjami. W XX wieku ludzie dopiero uczą się rozumieć siebie nawzajem i walczą o równe prawa oraz zakończenie dyskryminacji rasowej.

Nichelle Nichols, odtwórczyni roli Uhury w oryginalnym serialu, już w latach sześćdziesiątych stała się symbolem przełamywania barier. Jej obecność na ekranie była świadomym wyrazem przyszłości bez podziałów rasowych. To właśnie Uhura uczestniczyła w pierwszym telewizyjnym pocałunku między osobami o różnym kolorze skóry. Nichols była również realnie zaangażowana w Ruch na rzecz Praw Obywatelskich i osobiście znała Martina Luthera Kinga Jr. Aktorka wspominała swoją rozmowę z Kingiem w wywiadzie dla StarTrek.com z 2010 roku:

Jeden z organizatorów podszedł do mnie i powiedział: Pani Nichols, bardzo mi przykro przeszkadzać podczas kolacji, ale ktoś tutaj bardzo chce się z panią spotkać. I prosił przekazać, że jest pani największym fanem. Wstałam i odwróciłam się, a w moją stronę szedł doktor Martin Luther King, uśmiechając się swoim rzadkim uśmiechem. Pomyślałam, że ten fan, ten Trekkie będzie musiał poczekać, ponieważ muszę spotkać doktora Martina Luthera Kinga. A on podszedł i powiedział: „Tak, pani Nichols. Jestem pani największym fanem”. Zazwyczaj potrafię mówić, ale wtedy tylko otwierałam i zamykałam usta. Byłam tak zaskoczona.

Uhura od lat stanowi inspirację dla fanów oraz ikonę równouprawnienia. Aktorka zmarła w 2022 roku. Nowa opowieść odda jej hołd, wiążąc serialową historię z rzeczywistą walką o prawa obywatelskie.

Za scenariusz one-shota odpowiada Stephanie Williams, a ilustracje stworzą Greg Maldonado oraz Anthony Fowler Jr. Star Trek ponownie pokaże, że jego przesłanie o jedności i szacunku jest ponadczasowe.