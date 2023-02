Słynne Scarlet Nexus i piękne The Ascent udostępnione na darmo

Rusza kolejna odsłona Xbox Free Play Days, dzięki czemu macie okazję przetestować trzy interesujące tytuły zupełnie za darmo. Wystarczy, że jesteście subskrybentami Xbox Game Pass Ultimate lub Xbox Live Gold.

Xbox Free Play Days na ten weekend

Jeśli nie chcecie nudzić się podczas nadciągającego weekendu, to za sprawą najnowszej edycji Xbox Free Play Days możecie sprawdzić Scarlet Nexus, The Ascent i TT Isle of Man Ride on the Edge 2. Każda z produkcja wydaje się być warta sprawdzenia. Kwestia tego, który gatunek przypada Wam bardziej do gustu. Gry będą dostępne w ofercie do 12 lutego.



Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat oferowanych gier, to zachęcam do zapoznania się z przygotowanymi przez nas recenzjami. Osobiście z tego zestawienia najchętniej sięgnąłbym po The Ascent, które robi wrażenie fenomenalną oprawą graficzną. Fani japońszczyzny powinni sięgnąć po docenione Scarlet Nexus. TT Isle of Man Ride on the Edge 2 to propozycja dla miłośników wyścigów motocyklowych.