Słynne miasto ze Skyrima odtworzone w The Sims 4 – imponujący projekt fanki zachwyca społeczność

Miasto Riften ze Skyrima doczekało się wiernej (na ile pozwala gra) rekonstrukcji w… The Sims 4. Jedna z fanek obu tytułów poświęciła blisko rok na stworzenie własnej wersji kultowego miasta na działce 60×60, mierząc się przy tym z technicznymi ograniczeniami symulatora życia.

Riften ze Skyrima odtworzony w The Sims 4

Riften powstał dzięki użytkowniczce Reddita o nicku DeadgirlRot, która podzieliła się efektem swojej pracy na subreddicie The Sims 4. Jak wyjaśniła, projekt rozpoczęła jeszcze w okresie świątecznym w 2024 roku, choć początkowo skala zadania ją przerosła. Ostatecznie – po kilku tygodniach intensywnej pracy – udało jej się stworzyć szczegółową, grywalną wersję miasta.