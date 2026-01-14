Słynna seria kryminalna wraca na ekrany. Mężczyźni znowu znienawidzą kobiety

Cykl była adaptowany już kilkukrotnie. Teraz będzie serialem.

Słynna powieść Stiega Larssona wraca na ekran. Sky ogłosiło powstanie serialu The Girl with the Dragon Tattoo, opartego na książce wydanej w Polsce pod tytułem Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Produkcja będzie liczyć osiem odcinków i powstaje we współpracy ze studiem Left Bank Pictures.

Mężczyźni znowu znienawidzą kobiety

Nad scenariuszem i produkcją czuwają Steve Lightfoot, znany z seriali Hannibal i Spider-Noir, oraz Angela LaManna, współautorka Nawiedzonego dworu w Bly. Nowa adaptacja przenosi akcję w współczesne realia, zachowując jednak mroczny klimat serii Millennium. W centrum wydarzeń znajdą się dziennikarz Mikael Blomkvist oraz hakerka Lisbeth Salander, którzy próbują rozwikłać zagadkę zniknięcia dziewczyny z zamożnej rodziny sprzed czterech dekad.