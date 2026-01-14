Zaloguj się lub Zarejestruj

Słynna seria kryminalna wraca na ekrany. Mężczyźni znowu znienawidzą kobiety

Jakub Piwoński
2026/01/14 13:45
Cykl była adaptowany już kilkukrotnie. Teraz będzie serialem.

Słynna powieść Stiega Larssona wraca na ekran. Sky ogłosiło powstanie serialu The Girl with the Dragon Tattoo, opartego na książce wydanej w Polsce pod tytułem Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Produkcja będzie liczyć osiem odcinków i powstaje we współpracy ze studiem Left Bank Pictures.

Dziewczyna z tatuażem
Dziewczyna z tatuażem

Mężczyźni znowu znienawidzą kobiety

Nad scenariuszem i produkcją czuwają Steve Lightfoot, znany z seriali Hannibal i Spider-Noir, oraz Angela LaManna, współautorka Nawiedzonego dworu w Bly. Nowa adaptacja przenosi akcję w współczesne realia, zachowując jednak mroczny klimat serii Millennium. W centrum wydarzeń znajdą się dziennikarz Mikael Blomkvist oraz hakerka Lisbeth Salander, którzy próbują rozwikłać zagadkę zniknięcia dziewczyny z zamożnej rodziny sprzed czterech dekad.

Twórczość Larssona była już wielokrotnie ekranizowana. W Szwecji powstała trylogia z Noomi Rapace i Michaelem Nyqvistem. Powstał też amerykański remake w reżyserii Davida Finchera pt. Dziewczynę z tatuażem z Rooney Marą i Danielem Craigiem. Z kolei Fede Alvarez nakręcił drugi amerykański film z serii pt. Dziewczyna w sieci pająka z Claire Foy. W 2010 roku nakręcono też szwedzki miniserial. Warto dodać, że książki Larssona sprzedały się w ponad 100 milionach egzemplarzy na całym świecie, a wszystkie ukazały się już po śmierci autora.

Zdjęcia do nowego serialu rozpoczną się wiosną na Litwie. Nie jest jeszcze znana obsada. Premiera odbędzie się na platformie Sky w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Włoszech, a dystrybucją międzynarodową zajmie się Sony Pictures Television.

Źródło:https://variety.com/2026/global/news/girl-with-the-dragon-tattoo-tv-series-set-sky-1236629943/

Jakub Piwoński

