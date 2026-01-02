Zaloguj się lub Zarejestruj

Słynna przeciwniczka Batmana właśnie rozpoczęła polityczną karierę

Jakub Piwoński
2026/01/02 15:30
Poison Ivy chce rządzić Gotham. Ale legalnie.

To może zaskoczyć wielu fanów uniwersum DC. Jak ujawnia bleedingcool.com, Poison Ivy, jedna z najsłynniejszych przeciwniczek Batmana, najwyraźniej szykuje się do… kariery politycznej. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące zeszyty serii Poison Ivy pokażą Pamelę Isley w zupełnie nowej roli – jako kandydatkę na burmistrza Gotham.

Poison Ivy wraca do Gotham by zostać jego burmistrzem

W numerze Poison Ivy #40, który ukaże się w przyszłym tygodniu nakładem DC Comics, bohaterka wraca do Gotham z pozornie dobrze znanym planem ekoterroryzmu. Szybko jednak okazuje się, że jej ambicje sięgają znacznie dalej. Kolejne zapowiedzi jasno sugerują, że Ivy zacznie budować zaplecze polityczne, a jej droga doprowadzi ją aż do najwyższego stanowiska w mieście.

Na jej drodze pojawią się nowe postacie, w tym Marie Henley – wpływowa szefowa technologii prewencji przestępczości, która stawia na algorytmy, sztuczną inteligencję i pełną kontrolę obywateli. Gotham zaczyna przypominać eksperyment rodem z Raportu mniejszości, a Ivy – jak można się domyślać – widzi w tym okazję.

Jedno jest pewne: Poison Ivy po raz kolejny wykorzysta swoje umiejętności manipulacji, tym razem nie tylko za pomocą feromonów i roślin, ale także idei, strachu i politycznych obietnic. Czy Gotham jest gotowe na burmistrzynię Isley? Odpowiedź może być równie niebezpieczna, co zielona.

Źródło:https://bleedingcool.com/comics/how-poison-ivy-is-getting-even-more-political-than-usual-spoilers/

Tagi:

Popkultura
Batman
DC Comics
przeciwnicy Batmana
Poison Ivy
Trujący Bluszcz
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




