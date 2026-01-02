Słynna przeciwniczka Batmana właśnie rozpoczęła polityczną karierę

To może zaskoczyć wielu fanów uniwersum DC. Jak ujawnia bleedingcool.com, Poison Ivy, jedna z najsłynniejszych przeciwniczek Batmana, najwyraźniej szykuje się do… kariery politycznej. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące zeszyty serii Poison Ivy pokażą Pamelę Isley w zupełnie nowej roli – jako kandydatkę na burmistrza Gotham.

Poison Ivy wraca do Gotham by zostać jego burmistrzem

W numerze Poison Ivy #40, który ukaże się w przyszłym tygodniu nakładem DC Comics, bohaterka wraca do Gotham z pozornie dobrze znanym planem ekoterroryzmu. Szybko jednak okazuje się, że jej ambicje sięgają znacznie dalej. Kolejne zapowiedzi jasno sugerują, że Ivy zacznie budować zaplecze polityczne, a jej droga doprowadzi ją aż do najwyższego stanowiska w mieście.