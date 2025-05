Słuchawki HyperX CloudX Stinger 2 dla PlayStation i Xbox taniej o 100 zł

Dzięki 50-milimetrowym przetwornikom zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Stinger 2 oferuje czysty i dynamiczny dźwięk, który podkreśla kluczowe efekty audio w grach. Szeroki zakres częstotliwości pozwala wychwycić najdrobniejsze dźwięki, takie jak kroki przeciwnika czy zbliżające się zagrożenia.

Głębokie basy i wyraźne wysokie tony gwarantują pełne zanurzenie w świecie gry. Słuchawki zapewniają realistyczne wrażenia audio, które zwiększają immersję i poprawiają wyniki podczas rozgrywki.

Model HyperX Cloud Stinger 2 został wyposażony w wygodne pokrętło do regulacji głośności umieszczone na nauszniku, co pozwala szybko dostosować poziom dźwięku bez przerywania gry. Mikrofon z funkcją wyciszenia przez odchylenie to proste i intuicyjne rozwiązanie – wystarczy podnieść mikrofon, aby go automatycznie wyłączyć.

Elastyczny mikrofon z pasywną redukcją szumów zapewnia wyraźną komunikację z zespołem, eliminując niepożądane dźwięki z otoczenia. Wszystkie kluczowe funkcje są zawsze pod ręką, co zapewnia pełną kontrolę nad dźwiękiem.