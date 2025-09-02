Zaloguj się lub Zarejestruj

Słuchawki gamingowe RAZER Kraken Kitty V2 Pro taniej o 94 zł. Promocja w Media Expert

Patrycja Pietrowska
2025/09/02 13:00
Słuchawki Kraken Kitty V2 Pro od RAZER taniej w sklepie Media Expert.

W sklepie Media Expert pojawiła się promocja na wyjątkowe słuchawki. Model RAZER Kraken Kitty V2 Pro dostępny jest teraz taniej o 94 zł. Przewodowe słuchawki w kolorze różowym kosztują teraz 449 zł.

RAZER Kraken Kitty V2 Pro
RAZER Kraken Kitty V2 Pro

Gamingowe słuchawki RAZER Kraken Kitty V2 Pro w promocyjnej cenie

Sklep Media Expert przygotował atrakcyjną ofertę dla poszukujących wyjątkowych słuchawek z uszami kota. Za RAZER Kraken Kitty V2 Pro zapłacimy teraz 449 zł. To obniżka o 94 zł względem poprzedniej ceny.

Słuchawki RAZER Kraken Kitty V2 Pro to niewątpliwie oryginalna propozycja, która znakomicie wkomponuje się estetycznie w przestrzeń Twojego stanowiska rozrywki. Dekoracyjne uszka zdobiące pałąk urządzenia sprawiają, że prezentuje się ono wyjątkowo ciekawie. Słuchawki ważą jedynie 332 g, dzięki czemu są jak najbardziej dogodne w noszeniu i powodują uczucia ciężkości.

Dla jeszcze bardziej stylowej i efektownej prezencji słuchawki marki RAZER wyposażono w specjalne podświetlenie o wydłużonym stopniu żywotności. Z jego pomocą urządzenie będzie świetnie wyglądać także w zaciemnionym pomieszczeniu oraz na kamerce wideo podczas rozmów ze znajomymi lub resztą drużyny. Kreatywne uzupełnienie designu słuchawek czyni jeszcze bardziej atrakcyjnym modelem dla wszystkich miłośników gamingu.

promocja
oferta
sprzęt dla graczy
sprzęt
Razer
słuchawki
promocje
okazja
urządzenia
RAZER Kraken Kitty V2 Pro
​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 13:34

Wiem, że artykuł o cenie, a nie o samych słuchawkach, ale rada ode mnie: jeśli intensywnie z nich korzystanie, to nie kupujcie słuchawek Razera. Kupcie Steelseries. Razer robi słuchawki z plastiku, a Steelseries częściowo z metalu. 

Miałem słuchawki Razera, po roku pękł pałąk łączący obie słuchawki. Na szczęście Razem uznał reklamację i dostałem zwrot pieniędzy (nie chcieli wysyłać nowego modelu do Polski). Od tamtego czasu mam SteelSerier Arctis (5 lub 7) i sprawują się idealnie zarówno w kwestii dźwięku, jak i wytrzymałościowo (6 lat i nic się jeszcze nie zepsuło).

