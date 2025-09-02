Słuchawki gamingowe RAZER Kraken Kitty V2 Pro taniej o 94 zł. Promocja w Media Expert

W sklepie Media Expert pojawiła się promocja na wyjątkowe słuchawki. Model RAZER Kraken Kitty V2 Pro dostępny jest teraz taniej o 94 zł. Przewodowe słuchawki w kolorze różowym kosztują teraz 449 zł.
Gamingowe słuchawki RAZER Kraken Kitty V2 Pro w promocyjnej cenie
- RAZER Kraken Kitty V2 Pro – 449 zł (zamiast 543 zł)
Słuchawki RAZER Kraken Kitty V2 Pro to niewątpliwie oryginalna propozycja, która znakomicie wkomponuje się estetycznie w przestrzeń Twojego stanowiska rozrywki. Dekoracyjne uszka zdobiące pałąk urządzenia sprawiają, że prezentuje się ono wyjątkowo ciekawie. Słuchawki ważą jedynie 332 g, dzięki czemu są jak najbardziej dogodne w noszeniu i powodują uczucia ciężkości.
Dla jeszcze bardziej stylowej i efektownej prezencji słuchawki marki RAZER wyposażono w specjalne podświetlenie o wydłużonym stopniu żywotności. Z jego pomocą urządzenie będzie świetnie wyglądać także w zaciemnionym pomieszczeniu oraz na kamerce wideo podczas rozmów ze znajomymi lub resztą drużyny. Kreatywne uzupełnienie designu słuchawek czyni jeszcze bardziej atrakcyjnym modelem dla wszystkich miłośników gamingu.