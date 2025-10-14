Slipknot pracuje nad nową muzyką. Eloy Casagrande potwierdza, że zespół "gotuje coś nowego"

Tęskniliście za muzyką Slipknota? Możecie zatem zacierać ręce, bowiem w końcu cos się ruszyło w tym temacie.

Nowy perkusista Slipknota, Eloy Casagrande, ujawnił, że zespół pracuje nad świeżym materiałem. To pierwsze konkretne potwierdzenie od miesięcy, że w obozie grupy faktycznie coś się dzieje.

To potwierdza, że Slipknot przygotowuje się do następnego etapu po ostatnim albumie “The End, So Far” z 2022 roku. Od tamtej płyty zespół nie wydał żadnego nowego utworu, choć na początku 2024 roku muzycy zapowiadali premierę piosenki “Long May You Die”, nagranej krótko po dołączeniu Casagrande do składu. Na razie jednak kawałek nie ujrzał światła dziennego.

Gotujemy coś nowego, zdecydowanie tworzymy nową muzykę. Od kiedy dołączyłem do zespołu, cały czas pracujemy nad nowymi pomysłami. Wymieniamy się riffami gitarowymi, partiami perkusji, cały czas coś robimy. Mieliśmy też kilka wspólnych jam sessions. Mamy teraz naprawdę dużo materiału. Musimy tylko usiąść, wszystko poukładać i zacząć grać razem. To już się dzieje i będzie działo się dalej. Nowa muzyka na pewno nadchodzi.

Jeszcze w maju, gitarzysta Jim Root zdradził, że przygotował już sześć aranżacji na nowy album, mimo że wcześniej przyznawał, iż miał prawie zerową inspirację. W międzyczasie perkusista i współzałożyciel zespołu Shawn “Clown” Crahan przypomniał w rozmowie z NME o długo oczekiwanym projekcie “Look Outside Your Window”, czyli o tak zwanym “zagubionym albumie Slipknota”, który ma ukazać się jeszcze w tym roku. Clown podkreślił jednak, że nie jest to typowy materiał Slipknota:

To nigdy nie był album Slipknota. Nie w trakcie nagrań, nie przez ostatnie 10 lat i na pewno nim nie będzie, gdy w końcu się ukaże.”

Jak dotąd, z tego projektu fani usłyszeli jedynie utwór “Til We Die”, znany z wersji deluxe albumu “All Hope Is Gone”. Oprócz prac nad nową muzyką, Slipknot świętują też 25-lecie swojego debiutanckiego albumu, wydając specjalną reedycję z niepublikowanymi wcześniej demówkami, nową oprawą graficzną i zdjęciami z archiwum zespołu. Według doniesień, grupa planuje także sprzedaż swojego katalogu muzycznego firmie HarbourView Equity Partners za około 120 milionów dolarów. Transakcja ma obejmować prawa do publikacji, tantiemy z nagrań oraz słynny dom w stanie Iowa, który fani i zespół zniszczyli w kultowym klipie do “Duality”.