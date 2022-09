Slime Rancher 2 zalicza świetny start. Twórcy zachwyceni wynikami sprzedaży

W miniony czwartek na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S zadebiutowała wczesna wersja Slime Rancher 2, czyli druga odsłona serii, w której gracze zajmują się hodowlą tytułowych szlamów. Okazuje się, że produkcja studia Monomi Park zaliczyła naprawdę udany start. Gra cieszy się bowiem sporą popularnością, a sami twórcy nie spodziewali się tak dużego zainteresowania tytułem.

Sprzedaż Slime Rancher 2 przekroczyła 100 tysięcy egzemplarzy w zaledwie 6 godzin

Nick Popovich – dyrektor generlany i współzałożyciel Monomi Park – poinformował za pośrednictwem Twittera, że w niecałe 6 godzin od premiery sprzedaż gry Slime Rancher 2 przekroczyła 100 tysięcy egzemplarzy. Twórcy zakładali natomiast, że wspomniany wynik uda się osiągnąć dopiero po 24 godzinach. To naprawdę świetny wynik, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że gra dostępna jest również w usłudze Game Pass zarówno na PC, jak i konsolach Xbox.



Slime Rancher 2 zbiera także świetne recenzje na Steam. Produkcja studia Monomi Park otrzymała od użytkowników Valve już blisko 5 tysięcy opinii, a aż 96% z nich to oceny pozytywne. Na uwagę zasługują również wyniki aktywności. W szczytowym momencie ostatniej doby w drugą część Slime Rancher grało 20,483 użytkowników wspomnianej platformy. Deweloperzy mają więc powody do zadowolenia.



Jak wspomnieliśmy na początku wiadomości, Slime Rancher 2 dostępne jest obecnie wyłącznie na PC i konsolach Xbox Series X/S. Zgodnie z przekazanymi informacjami, produkcja studia Monomi Park ma spędzić w programie Early Access około 18 miesięcy. Premiery pełnej wersji gry należy więc spodziewać się w 2024 roku.

Wczytywanie ramki mediów.