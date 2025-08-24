Slay the Princess - The Pristine Cut trafia na PS5 i Nintendo Switch w wydaniu pudełkowym

Fizyczna edycja Slay the Princess - The Pristine Cut dostępna w Europie.
Od 22 sierpnia 2025 roku, fizyczna edycja Slay the Princess - The Pristine Cut jest już dostępna dla europejskich graczy. Za jej wydanie odpowiadają Serenity Forge oraz wydawca Tesura Games. Tytuł jest oferowany w wersjach Standard i Special Edition na konsole Nintendo Switch i PlayStation 5.
Slay the Princess - The Pristine Cut na PS5 i Switcha z rozszerzoną zawartością
Dla fanów przygotowano dwie fizyczne wersje gry. Standard Edition zawiera arkusz lustrzanych naklejek i kartę do pobrania ścieżki dźwiękowej. Rozbudowana Special Edition to specjalne pudełko, fizyczna kopia gry, plakat, arkusz naklejek, karta z soundtrackiem oraz gadżety.
Wersja The Pristine Cut wzbogaca podstawową grę o ponad 35% więcej treści. Wprowadzono trzy nowe rozdziały, nieznane Księżniczki, a także nowe zakończenie. Dodano także funkcję galerii, umożliwiającą śledzenie postępów.
Idziesz leśną ścieżką. Na końcu ścieżki znajduje się chata. A w piwnicy tej chaty jest Królewna.
Jesteś tu po to, żeby ją uśmiercić. Jeżeli tego nie zrobisz, nastąpi koniec świata.
Ona zrobi wszystko, co tylko będzie mogła, aby cię powstrzymać. Spróbuje cię oczarować, będzie kłamać i obieca gruszki na wierzbie, a jeśli jej uwierzysz, zabije cię wiele razy. Nie możesz do tego dopuścić.
Zależy ci na losie świata, prawda? – brzmi opis gry.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!