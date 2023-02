SlavicPunk: Oldtimer – polska strzelanka oparta na twórczości Michała Gołkowskiego

SlavicPunk: Oldtimer to propozycja od krakowskiego zespołu Red Square Games. Deweloperzy po raz pierwszy publicznie zaprezentowali swoją produkcję. Muszę przyznać, że całość zapowiada się bardzo dobrze, a taki klimat powinien przypaść do gustu rodzimym graczom. Zachęcamy do obejrzenia debiutanckiego trailera.

Premiera SlavicPunk: Oldtimer jeszcze w tym roku

SlavicPunk: Oldtimer to izometryczna strzelanka oparta na twórczości Michała Gołkowskiego, uznanego polskiego autora science-fiction i fantasy. Pisarz odpowiada za historię Yanusa, który będzie głównym bohaterem omawianej produkcji. Mężczyzna jest byłym detektywem, który musi uporać się z demonami przeszłości. Jednocześnie będzie próbował rozwiązać tajemnicę kradzieży cennych danych. Miejscowe gangi i bezlitosne korporacje będą deptać mu jednak po piętach.



Warto dodać, że Red Square Games to studio założone przez weteranów branży. Członkowie ekipy mieli okazję wcześniej pracować nad takimi tytułami jak: CD Projekt, Riot Games, Flying Wild Hog czy CI Games. Premiery SlavicPunk: Oldtimer powinniśmy doczekać się w drugim kwartale 2023 roku, a gra będzie dostępna wyłącznie na PC.