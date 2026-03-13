Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. Amerykańskie gwiazdy rocka zagrają w Warszawie

Amerykańska grupa Breaking Benjamin po raz pierwszy w swojej karierze wystąpi w Polsce.
Zespół zapowiedział koncert, który odbędzie się 23 czerwca 2026 roku na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Fani będą mogli usłyszeć na żywo największe przeboje formacji, w tym The Diary of Jane, Breath, I Will Not Bow, Tourniquet czy choćby najnowsze Awaken. Koncert rozpocznie się o godzinie 19:00, a ceny biletów zaczynają się od 269 złotych.
Breaking Benjamin to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów rockowych XXI wieku. Grupa powstała w 1999 roku w amerykańskim stanie Pensylwania, a jej liderem i wokalistą jest Benjamin Burnley. Od początku działalności formacja wyróżniała się charakterystycznym brzmieniem łączącym post-grunge, hard rock i alternatywny metal. Debiutancki album zespołu, Saturate z 2002 roku, przyniósł im pierwsze sukcesy na rockowych listach przebojów w Stanach Zjednoczonych. Prawdziwy przełom nastąpił jednak rok później wraz z wydaniem płyty We Are Not Alone, która zdobyła status platynowej i ugruntowała pozycję zespołu na scenie rockowej.
Jeszcze większą popularność przyniósł album Phobia z 2006 roku. To właśnie z tej płyty pochodzi jeden z największych hitów grupy, którym jest The Diary of Jane, który do dziś pozostaje koncertowym klasykiem. W kolejnych latach zespół kontynuował sukcesy kolejnymi wydawnictwami, takimi jak Dear Agony (2009), Dark Before Dawn (2015) oraz Ember (2018). Ich albumy regularnie trafiały na wysokie miejsca list sprzedaży, a wiele z nich zdobyło złote i platynowe wyróżnienia.
Breaking Benjamin zbudował ogromną bazę fanów na całym świecie dzięki charakterystycznym, emocjonalnym tekstom, mocnym gitarowym riffom i melodyjnym refrenom. Zespół znany jest również z energetycznych koncertów, które przyciągają tysiące fanów rocka. Choć grupa od lat koncertuje w Europie, polscy fani nigdy wcześniej nie mieli okazji zobaczyć Breaking Benjamin na żywo w naszym kraju. Zapowiedziany występ w Warszawie będzie więc historycznym momentem dla fanów zespołu w Polsce. Jeśli koncert okaże się sukcesem frekwencyjnym, niewykluczone, że będzie to początek częstszych wizyt amerykańskiej formacji nad Wisłą. Dla fanów cięższego, gitarowego grania będzie to wyjątkowa okazja, aby usłyszeć na żywo jedne z największych hitów współczesnego rocka.
