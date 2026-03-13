Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. Amerykańskie gwiazdy rocka zagrają w Warszawie

Zespół zapowiedział koncert, który odbędzie się 23 czerwca 2026 roku na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Fani będą mogli usłyszeć na żywo największe przeboje formacji, w tym The Diary of Jane, Breath, I Will Not Bow, Tourniquet czy choćby najnowsze Awaken. Koncert rozpocznie się o godzinie 19:00, a ceny biletów zaczynają się od 269 złotych.

Breaking Benjamin pierwszy raz zagra w Polsce

Breaking Benjamin to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów rockowych XXI wieku. Grupa powstała w 1999 roku w amerykańskim stanie Pensylwania, a jej liderem i wokalistą jest Benjamin Burnley. Od początku działalności formacja wyróżniała się charakterystycznym brzmieniem łączącym post-grunge, hard rock i alternatywny metal. Debiutancki album zespołu, Saturate z 2002 roku, przyniósł im pierwsze sukcesy na rockowych listach przebojów w Stanach Zjednoczonych. Prawdziwy przełom nastąpił jednak rok później wraz z wydaniem płyty We Are Not Alone, która zdobyła status platynowej i ugruntowała pozycję zespołu na scenie rockowej.