Slash studzi emocje fanów. Nowy album Guns N’ Roses "pojawi się wtedy, kiedy się pojawi"

Legendarny gitarzysta Guns N’ Roses, Slash, potwierdził, że nowy album zespołu jest w drodze, choć na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie się ukaże.

Jeśli z niecierpliwością czekacie na nowy album kultowego Guns N’ Roses to Slash uspokaja – nowa muzyka jest w drodze. Niestety gitarzysta sam nie wie w którym momencie posłuchamy nowej muzyki, a nie chce niczego deklarować. Nowy album Guns N’ Roses pojawi się… kiedyś W rozmowie z magazynem Guitar World muzyk zdradził, że grupa ma już sporo nowego materiału, jednak proces tworzenia w ich przypadku zawsze przebiega w nieprzewidywalny sposób:

Mamy tyle materiału, że to kwestia dyscypliny, żeby po prostu usiąść i się w to zagłębić. Ale z Guns N’ Roses nigdy niczego nie da się zaplanować. Za każdym razem, gdy próbowaliśmy wyznaczyć sobie konkretny czas i cel, wszystko się rozpadało. Gitarzysta dodał, że twórczość zespołu opiera się na spontaniczności i jednocześnie zapewnił, że nowy materiał na pewno ujrzy światło dzienne: To dzieje się spontanicznie, pod wpływem jakiejś inspiracji. Nagle wszystko rusza z miejsca. To się wydarzy. Wiem, że tak, bo wszyscy o tym myślimy. Po prostu stanie się to wtedy, kiedy ma się stać.

GramTV przedstawia:

Ostatnim studyjnym albumem Guns N’ Roses pozostaje “Chinese Democracy” z 2008 roku, czyli płyta na której nie wystąpili Slash i basista Duff McKagan. Ich ostatnim pełnoprawnym projektem z udziałem całego klasycznego składu było “The Spaghetti Incident?” z 1993 roku. W ostatnich latach zespół przypomniał się fanom kilkoma singlami takimi jak “Absurd” i “Hard Skool” w 2021 roku oraz “Perhaps” i “The General” z roku 2023. Wszystkie te utwory pochodzą z sesji nagraniowych do “Chinese Democracy”. Słynny album był opóźniany przez lata z powodu problemów prawnych i personalnych. W tym czasie z zespołu odeszli Slash, Duff i perkusista Matt Sorum, a w składzie pozostali jedynie Axl Rose i Dizzy Reed. Do wielkiego pojednania doszło dopiero w 2016 roku, gdy Slash i Duff powrócili do Guns N’ Roses na trasę “Not in This Lifetime...”, jedną z najbardziej dochodowych w historii muzyki. W 2024 roku z zespołem pożegnał się długoletni perkusista Frank Ferrer, który grał z Guns N’ Roses od 2006 roku.