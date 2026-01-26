SkyShowtime zapowiada swój nowy hit. To serial osadzony w popularnym uniwersum

Ujawniono datę premiery produkcji w polskiej ofercie SkyShowtime.

Uniwersum Yellowstone wkracza na nową ścieżkę. Dopiero co zaprezentowano pierwszy zwiastun The Madison, a teraz SkyShowtime potwierdziło datę premiery serialu Marshals: historia z Yellowstone, czyli kolejnego rozszerzenia jednego z najpopularniejszych telewizyjnych światów ostatnich lat. Premiera została wyznaczona na 2 marca, a produkcja będzie dostępna wyłącznie w ofercie serwisu. Marshals: historia z Yellowstone – data premiery na SkyShowtime W centrum opowieści ponownie znajduje się Kayce Dutton, w którego wciela się Luke Grimes. Bohater znany z Yellowstone opuszcza rodzinne ranczo i rozpoczyna nowy etap życia jako członek elitarnej formacji U.S. Marshals. W Montanie wykorzystuje doświadczenie zdobyte zarówno jako kowboj, jak i były żołnierz Navy SEAL, mierząc się z brutalną przestępczością i próbując utrzymać kruchą równowagę między służbą a życiem prywatnym.

Kayce nie działa jednak w pojedynkę. W jednostce towarzyszą mu Pete Calvin, Belle Skinner, Andrea Cruz oraz Miles Kittle, a każdy z nich zmaga się z psychicznym ciężarem bycia ostatnią instancją w walce z przemocą w regionie. Równolegle bohater musi zadbać o relacje z synem Tatem oraz o więzi z ludźmi z rezerwatu Broken Rock, w tym z Mo i Thomasem Rainwaterem, którzy wciąż odgrywają istotną rolę w jego życiu.

Za produkcję serialu odpowiadają Paramount Television Studios oraz 101 Studios, natomiast dystrybucją zajmuje się Paramount Global Content Distribution. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się między innymi Taylor Sheridan, David Glasser, John Linson, Art Linson oraz sam Luke Grimes. Funkcję showrunnera pełni Spencer Hudnut, który odpowiada także za spójność narracyjną nowej odsłony świata Yellowstone. SkyShowtime konsekwentnie rozwija bibliotekę projektów sygnowanych nazwiskiem Taylora Sheridana. W serwisie dostępne są wszystkie sezony Yellowstone, a także seriale Landman: Negocjator, Lawmen: Bass Reeves, Lioness, Mayor of Kingstown oraz Tulsa King. Widzowie mogą również sięgnąć po prequele 1883 i 1923, a kolejnym zapowiedzianym projektem osadzonym w tym uniwersum jest serial Dutton Ranch.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.