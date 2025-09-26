SkyShowtime zaoferuje kinowy hit w październiku. W ofercie znajdzie się film, który ominął polskie kina

SkyShowtime przyszykowało sporo atrakcji dla swoich widzów w październiku. Już w przyszłym miesiącu na platformie zadebiutuje Nowokaina, czyli szalony film akcji z gwiazdą The Boys w roli głównej. Do tego swoją premierę będzie miał horror Heart Eyes, który nie trafił do polskich kin. Fani seriali otrzymają sporo ciekawych nowości, w tym premierę Glina. Nowy rozdział. Ponadto w październiku startuje czwarty sezon Burmistrza Kingstown oraz kryminał Devil in Disguise: John Wayne Gacy. Pełną listę zobaczycie poniżej.

Psi patrol to animowany serial przygodowy dla przedszkolaków. Bohaterami są odważne pieski, dowodzone przez dziesięcioletniego Rydera zafascynowanego nowymi technologiami. Gdy w Zatoce Przygód coś się wydarzy, dzielne zwierzaki są zawsze gotowe do akcji. Mają głowy pełne pomysłów, odlotowe pojazdy i mnóstwo poczucia humoru! Strażak Marshall, policjant Chase czy Skye, która śmiga w przestworzach swoim helikopterem, wnoszą do zespołu wyjątkowe umiejętności. Pokazują, jak ważna jest współpraca i pomaganie innym. Dzięki plecakom do zadań specjalnych nie ma dla nich rzeczy niemożliwych – mogą uratować kotka albo zatrzymać lawinę głazów, zanim ta runie na pociąg. Bez względu na to, jak poważna jest misja, zawsze znajdzie się czas na śmiech, zabawę, no i oczywiście ich ulubioną nagrodę – drapanie za uchem przez Rydera.

Nails – 6 października (pierwsze trzy odcinki, kolejne co tydzień)

Nails to historia czterech kobiet z różnych środowisk i w różnym wieku, które poznają się w salonie manicure. Ich kolejne spotkania sprzyjają powstaniu niezwykłej więzi, co zainspiruje je do podjęcia najważniejszej decyzji: porzucenia dotychczasowego życia i odnalezienia tej wersji siebie, która odpowiada im samym. Lina, Vanessa, Irene i Marilís nieustannie jednak przejmują się swoim wyglądem, chcąc sprostać współczesnemu kanonowi piękna. Bohaterki wpisują się w jego ramy, a jednocześnie stawiają pytania: co stało się z naszą wolnością wyboru? Czy jesteśmy ofiarami oczekiwań społeczeństwa? Te wątpliwości pchną je do buntu przeciwko zastanej rzeczywistości i wywrócą ich życie do góry nogami, by znów mogły poczuć się wolne. Nails to prawdziwa pochwała wolności.

Nowokaina – 15 października

Nathan Caine od urodzenia nie czuje bólu – to efekt rzadkiej choroby genetycznej. Gdy dziewczyna jego marzeń zostaje zakładniczką podczas napadu na bank, Nathan wie, że nie ma chwili do stracenia, i odkrywa, że ta przypadłość może być jego największą siłą. W filmie występują Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Betty Gabriel, Matt Walsh oraz Jacob Batalon.

Glina. Nowy rozdział – 16 października (pierwsze dwa odcinki, kolejne co tydzień)

Policjanci ze stołecznego wydziału zabójstw każdego dnia stają twarzą w twarz z przemocą, śmiercią i ciemną stroną ludzkiej natury. Do doświadczonych komisarzy Banasia i Jóźwiaka dołącza młoda, ambitna policjantka - aspirant Tamara Rudnik. Już na początku zostaje rzucona w sam środek brutalnego warszawskiego półświatka, gdzie granice między dobrem a złem często niebezpiecznie się zacierają. W miarę jak kolejne śledztwa przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi, funkcjonariusze muszą stawić czoła nie tylko bezwzględnym przestępcom, ale także własnym demonom.