SkyShowtime zaoferuje kinowy hit w październiku. W ofercie znajdzie się film, który ominął polskie kina

Do tego powrót oczekiwanego serialu po aż siedemnastu latach.
SkyShowtime przyszykowało sporo atrakcji dla swoich widzów w październiku. Już w przyszłym miesiącu na platformie zadebiutuje Nowokaina, czyli szalony film akcji z gwiazdą The Boys w roli głównej. Do tego swoją premierę będzie miał horror Heart Eyes, który nie trafił do polskich kin. Fani seriali otrzymają sporo ciekawych nowości, w tym premierę Glina. Nowy rozdział. Ponadto w październiku startuje czwarty sezon Burmistrza Kingstown oraz kryminał Devil in Disguise: John Wayne Gacy. Pełną listę zobaczycie poniżej.
SkyShowtime – premiery na październik 2025
Psi patrol (Sezon 11b) – 4 października
Psi patrol to animowany serial przygodowy dla przedszkolaków. Bohaterami są odważne pieski, dowodzone przez dziesięcioletniego Rydera zafascynowanego nowymi technologiami. Gdy w Zatoce Przygód coś się wydarzy, dzielne zwierzaki są zawsze gotowe do akcji. Mają głowy pełne pomysłów, odlotowe pojazdy i mnóstwo poczucia humoru! Strażak Marshall, policjant Chase czy Skye, która śmiga w przestworzach swoim helikopterem, wnoszą do zespołu wyjątkowe umiejętności. Pokazują, jak ważna jest współpraca i pomaganie innym. Dzięki plecakom do zadań specjalnych nie ma dla nich rzeczy niemożliwych – mogą uratować kotka albo zatrzymać lawinę głazów, zanim ta runie na pociąg. Bez względu na to, jak poważna jest misja, zawsze znajdzie się czas na śmiech, zabawę, no i oczywiście ich ulubioną nagrodę – drapanie za uchem przez Rydera.
Nails – 6 października (pierwsze trzy odcinki, kolejne co tydzień)
Nails to historia czterech kobiet z różnych środowisk i w różnym wieku, które poznają się w salonie manicure. Ich kolejne spotkania sprzyjają powstaniu niezwykłej więzi, co zainspiruje je do podjęcia najważniejszej decyzji: porzucenia dotychczasowego życia i odnalezienia tej wersji siebie, która odpowiada im samym. Lina, Vanessa, Irene i Marilís nieustannie jednak przejmują się swoim wyglądem, chcąc sprostać współczesnemu kanonowi piękna. Bohaterki wpisują się w jego ramy, a jednocześnie stawiają pytania: co stało się z naszą wolnością wyboru? Czy jesteśmy ofiarami oczekiwań społeczeństwa? Te wątpliwości pchną je do buntu przeciwko zastanej rzeczywistości i wywrócą ich życie do góry nogami, by znów mogły poczuć się wolne. Nails to prawdziwa pochwała wolności.
Nowokaina – 15 października
Nathan Caine od urodzenia nie czuje bólu – to efekt rzadkiej choroby genetycznej. Gdy dziewczyna jego marzeń zostaje zakładniczką podczas napadu na bank, Nathan wie, że nie ma chwili do stracenia, i odkrywa, że ta przypadłość może być jego największą siłą. W filmie występują Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Betty Gabriel, Matt Walsh oraz Jacob Batalon.
Glina. Nowy rozdział – 16 października (pierwsze dwa odcinki, kolejne co tydzień)
Policjanci ze stołecznego wydziału zabójstw każdego dnia stają twarzą w twarz z przemocą, śmiercią i ciemną stroną ludzkiej natury. Do doświadczonych komisarzy Banasia i Jóźwiaka dołącza młoda, ambitna policjantka - aspirant Tamara Rudnik. Już na początku zostaje rzucona w sam środek brutalnego warszawskiego półświatka, gdzie granice między dobrem a złem często niebezpiecznie się zacierają. W miarę jak kolejne śledztwa przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi, funkcjonariusze muszą stawić czoła nie tylko bezwzględnym przestępcom, ale także własnym demonom.
Heart Eyes – 17 października
Nadgodziny w walentynki? Mało romantyczne. A czasem nawet śmiertelnie niebezpieczne. Zwłaszcza gdy zamaskowany morderca poluje na zakochane pary i jego celem staje się dwoje współpracowników.
Devil in Disguise: John Wayne Gacy – 18 października (pierwsze trzy odcinki, kolejne co tydzień)
Na przestrzeni sześciu lat (1972–1978) trzydziestu trzech chłopców i mężczyzn zostało porwanych, zamordowanych, a ich ciała sprawca zakopał pod domem. Oprawca był czarujący i dowcipny. Miał dobrą pracę, działał społecznie, a nawet… zabawiał chore dzieci jako klaun. Serial Devil in Disguise: John Wayne Gacy to poruszająca opowieść o ofiarach, których prawdziwa historia długo nie wyszła na światło dzienne, o bólu ich bliskich oraz o systemowych błędach i uprzedzeniach, pozwalających Gacy’emu tak długo działać bezkarnie. W rolach głównych występują Michael Chernus, Gabriel Luna i James Badge Dale.
NCIS: Tony & Ziva (Agenci NCIS: Tony i Ziva) – 27 października (pierwsze trzy odcinki, kolejne co tydzień)
Kolejny sezon serialu rozpoczyna się po rzekomej śmierci Zivy. Tony opuścił zespół NCIS, by samotnie wychować ich córkę. Po kilku latach okazuje się, że jego partnerka jednak żyje. Wykonuje ostatnie zadanie dla NCIS, po czym dołącza do Tony’ego i Tali w Paryżu, gdzie rozgrywa się akcja serialu. Od tamtej pory para wspólnie dzieli trudy życia. Kiedy firma ochroniarska Tony’ego zostaje zaatakowana, cała trójka musi uciekać przez Europę. Starają się odkryć, kto ich ściga, i na nowo uczą się sobie ufać. Czy znajdą szczęście, choćby miało ono wyglądać zupełnie inaczej, niż je sobie wyobrażali? W rolach głównych wystąpią Cote de Pablo i Michael Weatherly, a towarzyszą im m.in. Amita Suman, Maximilian Osinski i inni.
Burmistrz Kingstown (Sezon 4) – 30 października (pierwsze dwa odcinki, kolejne co tydzień)
W czwartym sezonie zobaczymy nominowanego do Oscara Jeremy’ego Rennera, laureatkę Emmy i Złotego Globu Edie Falco, zdobywcę BAFTA Lenniego Jamesa, laureatkę nagrody Tony Laurę Benanti oraz Hugh Dillona, Taylora Handley’a, Tobiego Bamtefę, Dereka Webstera, Hamisha Allana-Headley’a i Nishię Munshię. Burmistrz Kingstown powstał we współpracy Hugh Dillona i nominowanego do Oscara Taylora Sheridana. Nowy sezon przynosi Mike’owi nowe wyzwania: w Kingstown po zniknięciu Rosjan zaczynają rywalizować nowi gracze. Bohater musi stawić czoła wojnie gangów, ochronić miasto oraz swoich bliskich. Zmierzy się też z ambitnym, nowym dyrektorem więzienia oraz demonami przeszłości, które wciąż nie dają mu spokoju.
