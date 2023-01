SkyShowtime z oficjalną datą premiery w Polsce. Znamy też koszt subskrypcji

Jestem przekonany, że nowi widzowie z Europy Centralnej pokochają naszą fantastyczną, dostępną w świetnej cenie ofertę filmów i seriali. Bardzo cieszy nas też to, że mieszkańcy regionu znów będą mieli możliwość obejrzenia swoich ulubionych produkcji oryginalnych – powiedział Monty Sarhan, prezes SkyShowtime.

W ofercie SkyShowtime znajdziemy m.in. takie filmy jak Ambulans, Downton Abbey: A New Era, Jurassic World Dominion, Top Gun: Maverick czy też Ray Donovan: The Movie. W bibliotece nie zabraknie także seriali takich jak Halo, Star Trek: Strange New Worlds czy The Calling. Widzowie będą mogli również liczyć na szeroki wybór kultowych tytułów od Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios oraz Peacock.