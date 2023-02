SkyShowtime z listą premier na marzec. Jeden z największych hitów w ofercie

Ponadto w ofercie SkyShowtime znalazło się wiele wcześniej ogłoszonych produkcji HBO Europe, które pierwotnie miały trafić do biblioteki HBO Max. Widzowie obejrzą takie seriale, jak Hackerville, Ruxx, czy The Sleepers, a także nowy oryginalny serial od Paramount – Rabbit Hole z Kieferem Sutherlandem. Subskrybenci otrzymają także kolejne odcinki obecnie trwających seriali, takich jak 1923, Funny Woman i Mayor of Kingstown. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Smile – 22 marca

Po tym, jak dr Rose Cotter (Sosie Bacon) była świadkiem traumatycznego zdarzenia z udziałem pacjentki, zaczyna doświadczać przerażających zjawisk, których nie potrafi wyjaśnić. Kiedy wszechogarniające przerażenie zaczyna przejmować kontrolę nad jej życiem, Rose musi zmierzyć się z kłopotliwą przeszłością, aby przetrwać i uciec od strasznej rzeczywistości.

Czech It Out! (Spolu & hladoví) - 14 marca

Znany smakosz Lukáš Hejlík i jego nastoletnia córka Klára Hejlíková wyruszają na epicką przygodę kulinarną przez Czechy, podczas której poznają bogactwo kuchni, kultury i zabawy, jakie oferuje ich kraj. Odwiedzając miejsca o znaczeniu zarówno gastronomicznym, jak i historycznym, ojciec i córka odkrywają wyjątkowe lokalizacje, w których można zjeść i zatrzymać się na Morawach, w Czechach i poza nimi, a przy okazji dowiadują się więcej o sobie samych i o sobie nawzajem. „Czech It Out!” („Głodni razem”) to cykl przedstawiony w formie wpisów do ilustrowanego dziennika podróży Klary zapraszający tubylców i turystów do rozsmakowania się w Czechach.

Hackerville - 14 marca

Po ataku hakerskim na duży niemiecki bank udaje się ustalić, że sprawcy znajdowali się w Rumunii. Wysłana zostaje tam Lisa Metz (Anna Schumacher), frankfurcka ekspertka od cyberbezpieczeństwa z niemieckiej agencji śledczej. Kobieta udaje się do Timisoary – miasta w którym się urodziła – aby podjąć współpracę z miejscowymi śledczymi. W kraju, z którego uciekła z rodzicami jako dziecko, Lisa czuje się jednocześnie dziwnie znajomo i kompletnie obco. Po raz pierwszy w życiu musi też skonfrontować się z niejasną przeszłością swojej rodziny. Różnice kulturowe Lisa odczuwa szczególnie mocno podczas współpracy z Adamem Sandorem (Andi Vasluianu), przydzielonym jej partnerem z timisoarskiej policji. Dwójka śledczych ma kompletnie odmienne nastawienie do życia, co oboje doprowadza do szału.

Ruxx – 14 marca

Ruxx to współczesny dramat o związkach, który przygląda się młodemu pokoleniu Rumunów żyjących w kraju uwięzionym między przeszłością a przyszłością. Akcja toczy się wokół tytułowej bohaterki, Rux (Raluca Aprodu). Rux stara się pogodzić swoją wymagającą karierę zawodową – pracuje u topowego dewelopera w Bukareszcie – z innymi życiowymi priorytetami: utrzymaniem rodziny i związku na odległość z ukochanym w USA. Kobieta próbuje wyjechać z Rumunii do Los Angeles, ale życie sprzysięga się przeciwko niej, kiedy zostaje wciągnięta w największy z dotychczasowych projektów swojego szefa: kampanię wyborczą jego żony na burmistrza Bukaresztu.

Success (Uspjeh) - 14 marca

"Success" to wielowarstwowy dramat skupiający się na silnych postaciach, z których każda w jakiś sposób jest przytłoczona codziennymi zmaganiami z rzeczywistością wielkiego miasta. Kiedy skutki ich działań w pewną feralną noc zaczynają przenikać każdy aspekt ich życia, ci pochodzący z różnych środowisk tzw. „szeregowi obywatele” postanawiają walczyć i upomnieć się o swoje. Serial jest gorzką odą do miasta Zagrzebia i mrocznym obrazem funkcjonowania współczesnego społeczeństwa, który oglądamy oczami zwykłych ludzi doprowadzonych do ostateczności. To uniwersalna, wielowarstwowa opowieść o frustracji, bezradności i bierności w codziennym życiu mieszkańców Zagrzebia i nie tylko, opowiedziana przez pryzmat miłości, pracy, rodziny, lojalności, poczucia zagrożenia i przestępczości.

The Sleepers (Bez vědomí) - 14 marca

„The Sleepers” to czeski dramat szpiegowski, którego akcja rozgrywa się pod koniec 1989 roku, w czasie gdy sowieckie imperium chyliło się ku upadkowi. Podczas aksamitnej rewolucji, która zakończyła 40 lat moskiewskiej władzy, pewna kobieta zostaje uwięziona między światem służby bezpieczeństwa a środowiskiem dysydentów. Sytuacja ta zmusza ją do stopniowego odkrywania tajemnic obydwu stron.

Tuff Money (Bani Negri) - 14 marca

„Tuff Money” to opowieść o dwóch technikach z wydziału robót publicznych, którzy niespodziewanie znajdują się w coraz bardziej kłopotliwej sytuacji. Sfrustrowani faktem, że dostali najgorsze miejsca w barze, w którym planowali oglądać mecz piłki nożnej, Doru i Ionel żartują, że zorganizują napad, staną się bogaci i już nigdy nie będą żyć na najniższym szczeblu drabiny społecznej. Żart, podsłuchany przez podejrzanego właściciela baru, zaczyna żyć własnym życiem i wkrótce Doru i Ionel są naciskani, aby dokonać prawdziwego rabunku. Wszystkie instytucje, do których zwracają się o pomoc chętnie ułatwią im to zadanie i wezmą swoją dolę, więc nasi dwaj pechowi bohaterowie są zdani na siebie, próbując zachować równowagę między poczuciem moralności a pragnieniem przetrwania.

Rabbit Hole - od 31 marca pierwsze dwa odcinki (kolejne co tydzień)

Serial z gatunku thrillerów szpiegowskich, opowiada historię Johna Weira (Kiefer Sutherland), mistrza przebiegłości w świecie korporacyjnego szpiegostwa, który zostaje wrobiony w morderstwo przez potężne siły mające zdolność wpływania na masy i kontrolowania ich.