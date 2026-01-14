Zaloguj się lub Zarejestruj

SkyShowtime prezentuje nowy polski serial. To odpowiedź na Synów Anarchii?

Radosław Krajewski
2026/01/14 10:50
Warto mieć tę produkcję na oku.

Platforma SkyShowtime rozpoczyna nowy rok od zapowiedzi kolejnej polskiej oryginalnej produkcji. Do oferty serwisu dołączy serial Morfeusz, sensacyjna opowieść z wyraźnie zarysowanym kryminalnym tłem, której premiera zaplanowana jest na 2026 rok. To już trzecia rodzima produkcja ogłoszona przez platformę z myślą o tegorocznej ramówce, po dokumentalnym filmie o Edycie Górniak oraz Pionku, czyli kontynuacji docenionej Ślebody.

Morfeusz
Morfeusz
Foto: Bartosz Mrozowski/SkyShowtime

Morfeusz – SkyShowtime zapowiedziało nowy polski serial

Nowy serial skupia się na losach Piotra Leyera, młodego prawnika prowadzącego pozornie spokojne i uporządkowane życie rodzinne. Tragiczne wydarzenie w postaci brutalnego zabójstwa jego brata sprawia jednak, że bohater zostaje wciągnięty w świat przestępczej organizacji, od której przez lata starał się trzymać z daleka. Splot okoliczności wynosi go na sam szczyt gangu budowanego wcześniej przez kolejne pokolenia jego rodziny. Ku zaskoczeniu otoczenia Piotr szybko odnajduje się w nowej roli, a wraz z rosnącą władzą zaczyna przekraczać granice, których wcześniej nie byłby w stanie zaakceptować. Pojawienie się tajemniczego Moro tylko przyspiesza spiralę przemocy i moralnych kompromisów.

Wchodząc w 2026 rok, z jeszcze większą determinacją kontynuujemy naszą misję dostarczania widzom historii, które są wciągające i odpowiadają na potrzeby współczesnej publiczności. Nie zwalniamy tempa – konsekwentnie rozwijamy współpracę z najbardziej utalentowanymi twórcami, aby wzbogacać ofertę SkyShowtime o nowe polskie propozycje. Tym razem z dumą ogłaszamy, że kolejnym polskim serialem oryginalnym SkyShowtime będzie Morfeusz – serial akcji, który – mamy nadzieję – do ostatniej sceny będzie trzymał widzów w napięciu. Naszą ambicją pozostaje uczynienie z serwisu SkyShowtime miejsca, w którym kinomani znajdą rozrywkę jakiej oczekują, czyli jakościową, autentyczną i angażującą - powiedział Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in. Andrzej Grabowski, Kamil Szeptycki, Mateusz Kmiecik oraz Sylwia Gola. Za reżyserię odpowiada Maciej Migas, a scenariusz napisał Michał Wawrzecki. Zdjęcia zrealizował Bartek Cierlica, natomiast za produkcję odpowiada studio TFP, pracujące na zlecenie SkyShowtime Limited.

Dokładna data premiery serialu Morfeusz nie jest jeszcze znana.

