SkyShowtime prezentuje nowy polski serial. To odpowiedź na Synów Anarchii?

Platforma SkyShowtime rozpoczyna nowy rok od zapowiedzi kolejnej polskiej oryginalnej produkcji. Do oferty serwisu dołączy serial Morfeusz, sensacyjna opowieść z wyraźnie zarysowanym kryminalnym tłem, której premiera zaplanowana jest na 2026 rok. To już trzecia rodzima produkcja ogłoszona przez platformę z myślą o tegorocznej ramówce, po dokumentalnym filmie o Edycie Górniak oraz Pionku, czyli kontynuacji docenionej Ślebody.

Foto: Bartosz Mrozowski/SkyShowtime

Morfeusz – SkyShowtime zapowiedziało nowy polski serial

Nowy serial skupia się na losach Piotra Leyera, młodego prawnika prowadzącego pozornie spokojne i uporządkowane życie rodzinne. Tragiczne wydarzenie w postaci brutalnego zabójstwa jego brata sprawia jednak, że bohater zostaje wciągnięty w świat przestępczej organizacji, od której przez lata starał się trzymać z daleka. Splot okoliczności wynosi go na sam szczyt gangu budowanego wcześniej przez kolejne pokolenia jego rodziny. Ku zaskoczeniu otoczenia Piotr szybko odnajduje się w nowej roli, a wraz z rosnącą władzą zaczyna przekraczać granice, których wcześniej nie byłby w stanie zaakceptować. Pojawienie się tajemniczego Moro tylko przyspiesza spiralę przemocy i moralnych kompromisów.