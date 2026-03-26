SkyShowtime na kwiecień gwarantuje kinowe hity. Filmowe nowości do obejrzenia w Wielkanoc

Platforma przyszykowała mocną ofertę na przyszły miesiąc.
SkyShowtime nie zawodzi w kwietniu. Platforma właśnie ogłosiła swoje premiery na przyszły miesiąc, w którym znalazło się wiele oczekiwanych nowości prosto z kina. Największą z nich jest kontrowersyjne Eddington z Pedro Pascalem i Joaquinem Phoenixem. Widzowie obejrzą również dramat skierowany do nastoletnich widzów Gdyby nie ty oraz Downton Abbey: Wielki finał. Na platformie w kwietniu nie zabraknie również oczekiwanych serialowych propozycji, takich jak Gomorrah: The Origins, a także Under Salt Marsh. Pełną listę premier wraz z opisami i datami premier znajdziecie poniżej.
SkyShowtime – premiery na kwiecień 2026
Seriale:
Gomorrah: The Origins – 1 kwietnia
Historia dorastania Pietro Savastano, przyszłego szefa mafii i bohatera oryginalnej sagi Gomorra. W 1976 roku szesnastoletni Pietro mieszka na przedmieściach zupełnie innych niż te, które znamy z serialu. Walczy o przetrwanie i dopuszcza się drobnych kradzieży. Prequel opowiada o kryminalnej drodze Pietro – o tym, jak odkrył w sobie bezwzględne okrucieństwo i jaką cenę przyszło mu zapłacić za zdobycie władzy.
Under Salt Marsh – 2 kwietnia (dwa pierwsze odcinki, kolejne co tydzień)
Serial rozgrywa się w fikcyjnym, walijskim miasteczku Morfa Halen. Jego mieszkańcy przygotowują się na potężny sztorm, jakiego nie było od pokoleń. Była detektyw, a obecnie nauczycielka Jackie Ellis (Kelly Reilly) dokonuje szokującego odkrycia, które na nowo otwiera rany po nierozwiązanej sprawie sprzed trzech lat. Jackie zostaje zmuszona do ponownego spotkania z dawnym partnerem z policji Erikiem Bullem (Rafe Spall). Wspólnie muszą stawić czoła społeczności dręczonej tajemnicami i podzielonej przez tragedię, zanim nadchodzący sztorm na zawsze zmyje dowody zbrodni.
Dora: Sezon 4 – 3 kwietnia
Najsłynniejsza mała podróżniczka Dora i jej wierny przyjaciel, figlarna małpka Butek, wyruszają na wielkie przygody w lesie deszczowym. Korzystając z pomocy mówiącej Mapy, która wskazuje im drogę, przemierzają niezwykłe krainy i napotykają przeszkody stawiane przez przebiegłego lisa Rabusia.
Psi Patrol: Sezon 12A – 4 kwietnia
Szóstka dzielnych psiaków stawia czoła kolejnym wyzwaniom pod dowództwem dziesięcioletniego Rydera, zafascynowanego nowymi technologiami. Mają głowy pełne pomysłów, odlotowe pojazdy i mnóstwo poczucia humoru! Strażak Marshall, policjant Chase czy Skye, która śmiga w przestworzach swoim helikopterem, wnoszą do zespołu wyjątkowe umiejętności. Pokazują, jak ważna jest współpraca i pomaganie innym. Dzięki plecakom do zadań specjalnych nie ma dla nich rzeczy niemożliwych – mogą uratować kotka albo zatrzymać lawinę głazów, zanim ta runie na pociąg.
Filmy:
Freaky Tales – 4 kwietnia
Akcja rozgrywa się w Oakland w latach 80. Wielowątkowa układanka barwnych postaci, ostrego humoru, krwawych zabójstw i nieoczekiwanych zwrotów akcji gwarantuje filmową jazdę bez trzymanki. W rolach głównych: Pedro Pascal, Ben Mendelsohn, Jay Ellis, Normani, Dominique Thorne, Jack Champion i Tom Hanks.
Eddington – 4 kwietnia
W maju 2020 roku konflikt między szeryfem miasteczka Eddington (Joaquin Phoenix, laureat Oscara® i dwukrotny zdobywca Złotego Globu®) a burmistrzem (Pedro Pascal) doprowadza do wybuchu wojny, w której sąsiedzi stają przeciwko sobie. Reżyseria: Ari Aster. W pozostałych rolach: Emma Stone, Austin Butler i Luke Grimes (Marshals: historia z Yellowstone).
Gdyby nie ty – 13 kwietnia
Film, na podstawie bestsellerowej powieści pod tym samym tytułem, opowiada historię Morgan Grant (Allison Williams) i jej nastoletniej córki Clary (Mckenna Grace). Ich napięta relacja zostaje wystawiona na kolejną próbę po tragicznym wypadku, który ujawnił szokującą zdradę. W obliczu rodzinnych sekretów Morgan i Clara muszą zmierzyć się z przeszłością, poradzić sobie z żałobą oraz na nowo zdefiniować, czym są miłość i zaufanie. Poruszająca opowieść o odporności, dojrzewaniu i sile więzi między matką a córką. W pozostałych rolach: Dave Franco, Mason Thames, Scott Eastwood i Willa Fitzgerald.
Chcę więcej – 16 więcej
Zmuszony trudną sytuacją życiową, Marcin decyduje się na ryzykowny przekręt. Wciąga przyjaciół w cyberprzestępstwo, które wymyka się spod kontroli. Chciwość, lojalność i miłość ścierają się w dramatycznym finale. W rolach głównych Julia Wieniawa-Narkiewicz i Maciej Musiałowski.
The Wedding Banquet – 18 kwietnia
Gdy Min zostaje odrzucony przez chłopaka Chrisa przy spotnanicznych zaręczynach, przekonuje swoją przyjaciółkę Angelę, by to ona go poślubiła. W zamian za zieloną kartę proponuje zapłacić za zabiegi in vitro Lee, partnerki Angeli. Plany komplikują się, gdy babcia Mina zaskakuje ich ekstrawaganckim koreańskim przyjęciem weselnym. W rolach głównych: Bowen Yang, Lily Gladstone, Kelly Marie Tran, Han Gi-chan, Joan Chen i Youn Yuh-jung. Poruszająca i szczera historia uczy, że bycie częścią rodziny oznacza naukę akceptacji i wybaczania.
Downton Abbey: Wielki finał – 21 kwietnia
Filmowy powrót globalnego fenomenu ukazuje losy rodziny Crawleyów i ich służby w latach 30. XX wieku. Kiedy Mary zostaje uwikłana w publiczny skandal, a rodzina mierzy się z poważnymi kłopotami finansowymi, stają oni wobec widma społecznej kompromitacji. Crawleyowie muszą pogodzić się ze zmianami i pozwolić, by to następne pokolenie poprowadziło Downton Abbey w przyszłość.
