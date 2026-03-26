SkyShowtime na kwiecień gwarantuje kinowe hity. Filmowe nowości do obejrzenia w Wielkanoc

SkyShowtime nie zawodzi w kwietniu. Platforma właśnie ogłosiła swoje premiery na przyszły miesiąc, w którym znalazło się wiele oczekiwanych nowości prosto z kina. Największą z nich jest kontrowersyjne Eddington z Pedro Pascalem i Joaquinem Phoenixem. Widzowie obejrzą również dramat skierowany do nastoletnich widzów Gdyby nie ty oraz Downton Abbey: Wielki finał. Na platformie w kwietniu nie zabraknie również oczekiwanych serialowych propozycji, takich jak Gomorrah: The Origins, a także Under Salt Marsh. Pełną listę premier wraz z opisami i datami premier znajdziecie poniżej.

Gomorrah: The Origins – 1 kwietnia

Historia dorastania Pietro Savastano, przyszłego szefa mafii i bohatera oryginalnej sagi Gomorra. W 1976 roku szesnastoletni Pietro mieszka na przedmieściach zupełnie innych niż te, które znamy z serialu. Walczy o przetrwanie i dopuszcza się drobnych kradzieży. Prequel opowiada o kryminalnej drodze Pietro – o tym, jak odkrył w sobie bezwzględne okrucieństwo i jaką cenę przyszło mu zapłacić za zdobycie władzy.

Under Salt Marsh – 2 kwietnia (dwa pierwsze odcinki, kolejne co tydzień)

Serial rozgrywa się w fikcyjnym, walijskim miasteczku Morfa Halen. Jego mieszkańcy przygotowują się na potężny sztorm, jakiego nie było od pokoleń. Była detektyw, a obecnie nauczycielka Jackie Ellis (Kelly Reilly) dokonuje szokującego odkrycia, które na nowo otwiera rany po nierozwiązanej sprawie sprzed trzech lat. Jackie zostaje zmuszona do ponownego spotkania z dawnym partnerem z policji Erikiem Bullem (Rafe Spall). Wspólnie muszą stawić czoła społeczności dręczonej tajemnicami i podzielonej przez tragedię, zanim nadchodzący sztorm na zawsze zmyje dowody zbrodni.

Dora: Sezon 4 – 3 kwietnia

Najsłynniejsza mała podróżniczka Dora i jej wierny przyjaciel, figlarna małpka Butek, wyruszają na wielkie przygody w lesie deszczowym. Korzystając z pomocy mówiącej Mapy, która wskazuje im drogę, przemierzają niezwykłe krainy i napotykają przeszkody stawiane przez przebiegłego lisa Rabusia.

Psi Patrol: Sezon 12A – 4 kwietnia

Szóstka dzielnych psiaków stawia czoła kolejnym wyzwaniom pod dowództwem dziesięcioletniego Rydera, zafascynowanego nowymi technologiami. Mają głowy pełne pomysłów, odlotowe pojazdy i mnóstwo poczucia humoru! Strażak Marshall, policjant Chase czy Skye, która śmiga w przestworzach swoim helikopterem, wnoszą do zespołu wyjątkowe umiejętności. Pokazują, jak ważna jest współpraca i pomaganie innym. Dzięki plecakom do zadań specjalnych nie ma dla nich rzeczy niemożliwych – mogą uratować kotka albo zatrzymać lawinę głazów, zanim ta runie na pociąg.

Filmy:

Freaky Tales – 4 kwietnia

Akcja rozgrywa się w Oakland w latach 80. Wielowątkowa układanka barwnych postaci, ostrego humoru, krwawych zabójstw i nieoczekiwanych zwrotów akcji gwarantuje filmową jazdę bez trzymanki. W rolach głównych: Pedro Pascal, Ben Mendelsohn, Jay Ellis, Normani, Dominique Thorne, Jack Champion i Tom Hanks.