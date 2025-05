SkyShowtime na czerwiec z oscarowym hitem i filmem, który ominął polskie kina. Oczekiwany serial wreszcie na streamingu

Doskonale prezentują się również nowości serialowe na czele ze Strefą gangsterów, czyli nową produkcją od Guya Ritchiego. Dodatkowo subskrybenci obejrzą takie tytuły, jak trzeci sezon SkyMed, Odcienie prawdy, Ctrl+Alt+Desire oraz polski serial Matka. Pełną listę nowości wraz z datami premier i opisami znajdziecie poniżej.

SkyShowtime – premiery na czerwiec 2025

SkyMed (sezon 3) - od 2 czerwca

Akcja trzeciego sezonu serialu SkyMed rozpoczyna się zaraz po dramatycznych wydarzeniach z finału poprzedniej serii. Rosnąca presja i szokujący wypadek jednego z ratowników doprowadziły wówczas zżytą grupę prawie do rozpadu. Jednak to nie jest czas na konflikty. Do ekipy dołącza kilka nowych osób, by wspólnie stawić czoła jeszcze bardziej niebezpiecznym misjom ratunkowym w dziczy. Wszyscy muszą coraz mocniej na sobie polegać, choć nowe związki i bolesne pożegnania niekoniecznie w tym pomagają.

Odcienie prawdy – od 5 czerwca (pierwsze trzy odcinki, kolejne co tydzień)

Odcienie prawdy to historia charyzmatycznego psychiatry, który zabiera szóstkę swoich pacjentów do odległej winnicy. Tam zamierza przeprowadzić ich terapię i wykorzystać w jej trakcie swoją słynną metodę, wyróżniającą się bardzo wysoką skutecznością w leczeniu najtrudniejszych przypadków. Po nietypowej degustacji dochodzi jednak do zaskakującej serii zdarzeń, które mają szokujące konsekwencje. Na miejscu zjawia się policja, a prowadzący sprawę inspektor za wszelką cenę dąży do ujawnienia prawdy o lekarzu i jego pacjentach zmagających się z traumą. Główne role w tym thrillerze psychologicznym grają Maxi Iglesias, Enrique Arce, Hovik Keuchkerian, Juana Acosta, Fariba Sheikhan, Miriam Giovanelli, Eusebio Poncela, Raúl Prieto, Luis Tosar oraz Elsa Pataky.

Ctrl+Alt+Desire – 8 czerwca

Uzależnienie, obsesja, dziewczyny z kamerek i morderstwo. Rodzina Amato wydawała się podobna do innych amerykańskich rodzin. Niestety, coś się zmieniło. W sierpniu 2019 r. Grant Amato został uznany za winnego potrójnego morderstwa pierwszego stopnia: matki, ojca i brata. W nowym serialu dokumentalnym true crime oglądamy, jak reżyser Colin Archdeacon nawiązuje bliski kontakt z Grantem i poznaje jego złożoną osobowość. Odkrywa też mroczną naturę internetowej obsesji Amato, która w połączeniu z samotnością rozbudziła w nim przerażające mordercze instynkty.

Strefa gangsterów – 9 czerwca (pierwsze dwa odcinki, kolejne co tydzień)

Pełen emocji i zwrotów akcji serial o dwóch rywalizujących ze sobą londyńskich rodzinach, które prowadzą szemrane interesy na całym świecie. Harry Da Souza to człowiek od zadań specjalnych, który chroni gangsterskie imperium jednego z klanów, próbując zapobiec eskalacji konfliktu i totalnej wojnie gangów. MobLand (Strefa gangsterów) to najnowsza produkcja Guya Ritchiego z gwiazdorską obsadą, w której występują m.in. Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren.

Blocco 181: Gangs of Milan (sezon 2) – 13 czerwca

Na początku wciągającego drugiego sezonu Bea, Mahdi i Ludo działają na własną rękę i próbują samodzielnie wybić się w niebezpiecznym, ale hipnotyzującym świecie gangów działających na przedmieściach Mediolanu. Kiedy jednak ich społecznością wstrząsa nieoczekiwane wydarzenie, a sytuacja eskaluje, bohaterowie zdają sobie sprawę, że jedyną szansą na wygraną jest współpraca. Rozpoczynają niebezpieczną misję, podczas której muszą stawić czoła starym i nowym wrogom.