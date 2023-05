SkyShowtime na czerwiec. Trzy kinowe hity w ofercie i nowy polski serial

Producent komedii Judd Apatow (The Big Sick) łączy siły z dwoma gigantami komedii: reżyserem Nicholasem Tollerem (Neighbors) i nominowanym do nagrody Emmy Billym Eichnerem (Billy on the Street) przy realizacji kolejnej przebojowej komedii romantycznej. Bros opowiada o losach dwóch gejów poszukających miłości. Największą przeszkodą, z jaką będą musieli się jednak zmierzyć będzie przezwyciężenie ich osobistych problemów z zaangażowaniem.

Success to wielowarstwowy dramat skupiający się na silnych postaciach, z których każda w jakiś sposób jest przytłoczona codziennymi zmaganiami z rzeczywistością wielkiego miasta. Kiedy skutki ich działań w pewną feralną noc zaczynają przenikać każdy aspekt ich życia, ci pochodzący z różnych środowisk tzw. „szeregowi obywatele” postanawiają walczyć i upomnieć się o swoje. Serial jest gorzką odą do miasta Zagrzebia i mrocznym obrazem funkcjonowania współczesnego społeczeństwa, który oglądamy oczami zwykłych ludzi doprowadzonych do ostateczności. To uniwersalna, wielowarstwowa opowieść o frustracji, bezradności i bierności w codziennym życiu mieszkańców Zagrzebia i nie tylko, opowiedziana przez pryzmat miłości, pracy, rodziny, lojalności, poczucia zagrożenia i przestępczości.

Ruxx to współczesny dramat o związkach, który przygląda się młodemu pokoleniu Rumunów żyjących w kraju uwięzionym między przeszłością a przyszłością. Akcja toczy się wokół tytułowej bohaterki, Rux (Raluca Aprodu). Rux stara się pogodzić swoją wymagającą karierę zawodową – pracuje u topowego dewelopera w Bukareszcie – z innymi życiowymi priorytetami: utrzymaniem rodziny i związku na odległość z ukochanym w USA. Kobieta próbuje wyjechać z Rumunii do Los Angeles, ale życie sprzysięga się przeciwko niej, kiedy zostaje wciągnięta w największy z dotychczasowych projektów swojego szefa: kampanię wyborczą jego żony na burmistrza Bukaresztu.

Star Trek: Strange New Worlds (Sezon 2) - od 16 czerwca (pierwszy odcinek, kolejne co tydzień)

Star Trek: Strange New Worlds to serial opowiadający o latach, kiedy kapitan Christopher Pike zasiadał za sterami U.S.S. Enterprise. Na ekranie pojawiają się uwielbiani przez fanów Anson Mount jako kapitan Christopher Pike, Rebecca Romijn jako Numer Jeden i Ethan Peck jako oficer naukowy Spock. Serial przenosi nas do czasów, kiedy kapitan Pike, oficer naukowy Spock i Numer Jeden podróżowali po galaktyce i odkrywali nowe światy, zanim do załogi U.S.S. Enterprise dołączył kapitan Kirk.

Warszawianka (serial) - od 19 czerwca (pierwsze dwa odcinki, kolejne co tydzień)

Warszawianka opowiada o tragikomicznych losach czterdziestoletniego playboya, miejskiej legendy, która nieustająco walczy z rzeczywistością, próbując uchwycić sens własnego istnienia we współczesnym świecie. Franek Czułkowski aka Czuły (w tej roli Borys Szyc) to postać głęboko złożona - nieodpowiedzialny imprezowicz, seryjny uwodziciel i jednocześnie przyjaciel wszystkich. Z głową pełną marzeń i talentem pisarskim Czuły skradł serca pokolenia X, ale nie dojrzał. Mając, a potem straciwszy wszystko, próbuje nadać sens współczesnemu światu w otoczeniu najciekawszych postaci miasta.

Jednym głosem (film) – 23 czerwca

Dwukrotnie nominowana do Oscara Carey Mulligan (Promising Young Woman, An Education) i Zoe Kazan (miniserial The Plot Against America, The Big Sick) wcielają się w postacie dziennikarek New York Timesa, Megan Twohey i Jodi Kantor, które wspólnie ujawniły jedną z najważniejszych historii swojego pokolenia. To dzięki ich pracy na jaw wydostała się skandaliczna prawda o przemocy seksualnej w Hollywood, która zapoczątkowała ruch #MeToo, obaliła mury milczenia wokół tego tematu i na zawsze zmieniła amerykańską kulturę.