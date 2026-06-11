35 lat temu fani zostali bez odpowiedzi. Kultowy serial rozwiązał swoją największą zagadkę dopiero po 26 latach

Widzowie długo musieli czekać na dalszy ciąg tej historii.

Mija dokładnie 35 lat od emisji finałowego odcinka oryginalnej wersji serialu Miasteczko Twin Peaks. Produkcja stworzona przez Davida Lyncha i Marka Frosta zapisała się w historii telewizji nie tylko za sprawą wyjątkowego klimatu i nietypowej narracji, ale także jednego z najbardziej szokujących cliffhangerów w dziejach. Co ciekawe, widzowie musieli czekać aż 26 lat, aby poznać dalszy ciąg tej historii. Miasteczko Twin Peaks – minęło 35 lat od finału drugiego sezonu kultowego serialu Davida Lyncha Gdy Twin Peaks zadebiutowało na antenie ABC w 1990 roku, szybko stało się prawdziwym fenomenem. Serial łączył w sobie elementy kryminału, dramatu obyczajowego i horroru, tworząc mieszankę, jakiej wcześniej nie było w telewizji. Punktem wyjścia dla fabuły było morderstwo nastoletniej Laury Palmer, którego okoliczności badał agent FBI Dale Cooper. Z czasem opowieść zaczęła jednak wykraczać daleko poza samo śledztwo. Twórcy skupili się na losach mieszkańców tytułowego miasteczka, przedstawiając zarówno młodszych bohaterów, jak Bobby Briggs, James Hurley czy Audrey Horne, jak i bardziej ekscentryczne postacie pokroju Catherine Martell, Benjamina Horne'a, doktora Lawrence'a Jacoby'ego czy Lelanda Palmera.

Choć tożsamość zabójcy Laury Palmer została ujawniona jeszcze przed końcem drugiego sezonu, dalsza część serialu coraz śmielej podążała w stronę surrealizmu i nadprzyrodzonych wątków. Ostatecznie finał wyemitowany 10 czerwca 1991 roku zakończył się sceną, która do dziś pozostaje jedną z najbardziej pamiętnych w historii telewizji. W ostatnich minutach odcinka Dale Cooper został opętany przez złowrogą istotę odpowiedzialną za tragedię Laury. Serial urwał się w momencie, gdy bohater wybuchał maniakalnym śmiechem, pozostawiając widzów bez jakichkolwiek odpowiedzi na temat jego dalszych losów. Nie wiadomo było również, co stało się z innymi ważnymi postaciami, w tym Audrey Horne czy majorem Garlandem Briggsem.

GramTV przedstawia:

Przez kolejne dekady fani mogli jedynie snuć teorie dotyczące wydarzeń z finału. Tymczasem wpływ Twin Peaks na telewizję stawał się coraz bardziej widoczny. Produkcja Lyncha i Frosta wywarła ogromny wpływ na późniejsze seriale, w tym między innymi Z Archiwum X czy Buffy: Postrach wampirów. Dopiero w 2017 roku historia doczekała się kontynuacji. Na ekrany trafiło Twin Peaks: The Return, osiemnastoodcinkowa produkcja, która ponownie zgromadziło większość oryginalnej obsady i zabrało widzów z powrotem do tajemniczego miasteczka. Nowa odsłona znacząco różniła się od pierwowzoru. Była znacznie mroczniejsza, bardziej eksperymentalna i jeszcze odważniej wykorzystywała surrealistyczne pomysły charakterystyczne dla twórczości Davida Lyncha. Produkcja podzieliła widzów, ale jednocześnie przyniosła odpowiedzi na wiele pytań pozostawionych przez finał drugiego sezonu.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.