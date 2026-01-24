SkyShowtime drożeje w Polsce. Nowe ceny abonamentu, ale nie dla wszystkich

To kolejna platforma, która podnosi swoje ceny w naszym kraju.

SkyShowtime szykuje zmianę cennika w Polsce. Platforma potwierdziła, że od 24 lutego 2026 roku wzrosną ceny wybranych abonamentów, ale podwyżka obejmie wyłącznie nowych klientów. Zmiany dotyczą planów Standard z reklamami oraz Standard bez reklam, natomiast obecni subskrybenci tych pakietów zachowają dotychczasowe stawki. SkyShowtime z podwyżką cen w Polsce Aktualnie plan Standard, oferujący brak reklam, jakość Full HD, możliwość oglądania na dwóch ekranach jednocześnie oraz pobranie do 30 plików, kosztuje 24,99 zł miesięcznie. Ta sama oferta w wersji z reklamami to wydatek 19,99 zł. Najdroższy wariant Premium, zapewniający brak reklam, jakość 4K, pięć jednoczesnych ekranów i 100 plików do pobrania, kosztuje 49,99 zł i nie zostanie objęty zmianami.

Po podwyżce nowi użytkownicy zapłacą wyraźnie więcej. Cena planu Standard bez reklam wzrośnie z 24,99 zł do 34,99 zł miesięcznie, co oznacza podwyżkę o 10 zł. Z kolei pakiet Standard z reklamami zdrożeje z 19,99 zł do 24,99 zł, czyli o 5 zł miesięcznie. W praktyce nowy Standard z reklamami będzie kosztował tyle, ile dotychczasowa wersja bez reklam, a Standard bez reklam zbliży się cenowo do oferty Premium, choć nadal pozostanie od niej tańszy o 15 zł. Platforma podkreśla, że jest to pierwsza taka decyzja od momentu wejścia na polski rynek. W przesłanym oświadczeniu wyjaśniono powody korekty cen. Będzie to nasza pierwsza podwyżka cen w Polsce po ponad trzech latach od uruchomienia serwisu. Obecni subskrybenci tych planów nie odczują wzrostu cen. Nieustannie staramy się ulepszać doświadczenia naszych użytkowników, inwestujemy coraz więcej w lokalne produkcje oryginalne i ciągłą rozbudowę naszej biblioteki treści, dlatego co pewien czas konieczna jest dla nas aktualizacja cen.

Bez zmian pozostanie również specjalna oferta „Za pół ceny na zawsze”, z której skorzystali pierwsi klienci SkyShowtime. Dotyczy ona osób, które wykupiły subskrypcję między 14 lutego a 11 kwietnia 2023 roku. W ich przypadku opłaty nie wzrosną, mimo zapowiedzianej podwyżki dla nowych użytkowników. Wszyscy obecni użytkownicy korzystający z oferty Za pół ceny na zawsze nadal będą płacić tylko połowę ceny subskrypcji. Konsekwentnie realizujemy zobowiązania wobec tej grupy klientów, dbając o to, aby oferta pozostała korzystna. W praktyce oznacza to, że osoby objęte promocją nadal płacą 12,49 zł miesięcznie za plan Standard, dokładnie tyle samo co w dniu startu platformy w Polsce. Nawet po wzroście regularnej ceny do 34,99 zł ich abonament nie zostanie podniesiony. Dla subskrybentów korzystających z ofert Za pół ceny na zawsze oznacza to, że nadal będą płacić dotychczasową kwotę subskrypcji. SkyShowtime oferuje dostęp do produkcji związanych z markami takimi jak Paramount+, Universal Pictures, DreamWorks, Showtime, Nickelodeon czy Sky. W bibliotece znajdują się zarówno duże hollywoodzkie filmy, jak i popularne seriale, w tym produkcje znane z amerykańskiej telewizji. Platforma mocno inwestuje także w treści lokalne. W przygotowaniu jest polski serial Morfeusz z udziałem Andrzeja Grabowskiego, Kamila Szeptyckiego, Mateusza Kmiecika i Sylwii Goli, którego premiera planowana jest na 2026 rok. Wcześniej serwis udostępnił między innymi Warszawiankę, dokument o Grzegorzu Krychowiaku oraz serial kryminalny Glina. Nowy rozdział.

