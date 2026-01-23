Pudełkowe Black Myth: Wukong na PS5 w promocji. Gra taniej w Amazon PL

Pudełkowe wydanie Black Myth: Wukong na PlayStation 5 trafiło na atrakcyjną promocję w polskim oddziale Amazon. Oferta dotyczy fizycznej wersji gry. Obniżka sprawia, że tytuł stał się bardziej przystępny cenowo dla graczy.
Black Myth: Wukong w promocji. Gra na PS5 taniej w Amazon PL
W Amazon PL znajdziemy obecnie atrakcyjną ofertę na Black Myth: Wukong. Gra przeznaczona na PS5 została przeceniona w pudełkowym wydaniu. Teraz zapłacimy 239,98 zł.
- Black Myth: Wukong (PS5) – 239,98 zł (zamiast 274,99 zł)
Edycja fizyczna będzie zawierała kod na Edycję Cyfrową Deluxe z następującymi treściami cyfrowymi: Broń: Kostur Brązowej Chmury; Wyposażenie: maska z opery ludowej, pancerz jałmużny z opery ludowej, skórzane karwasze i wysokie buty z opery ludowej; Unikatowy przedmiot: Wietrzne dzwonki.
Broń, wyposażenie i unikatowy przedmiot można odebrać z poziomu menu Prezentu Pioniera bezpośrednio w Świątyni Strażnika (punkcie odrodzenia) podczas wczesnych etapów rozgrywki.
Wyselekcjonowana ścieżka dźwiękowa: Wyselekcjonowana ścieżka dźwiękowa umożliwia wysłuchanie wybranych utworów z gry – wystarczy aktywować funkcję biblioteki muzycznej na ekranie tytułowym gry.
Poznaj krainę niezwykłych cudów: Niewidziany dotąd świat, w którym z każdym krokiem pojawiają się nowe widoki. Wejdź do fascynującej krainy pełnej cudów i odkryć starożytnej mitologii chińskiej!
Zmierz się z potężnymi wrogami, starymi i nowymi: Bohaterska małpa, potężna i sławna, nie kłania się wrogom, i to już od dawna. Jedną z głównych atrakcji Wędrówki na Zachód jest różnorodna obsada przeciwników, z których każdy ma unikatowe mocne strony.
