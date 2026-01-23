Pudełkowe Black Myth: Wukong na PS5 w promocji. Gra taniej w Amazon PL

Pudełkowe wydanie Black Myth: Wukong na PlayStation 5 trafiło na atrakcyjną promocję w polskim oddziale Amazon. Oferta dotyczy fizycznej wersji gry. Obniżka sprawia, że tytuł stał się bardziej przystępny cenowo dla graczy.

Black Myth: Wukong w promocji. Gra na PS5 taniej w Amazon PL

W Amazon PL znajdziemy obecnie atrakcyjną ofertę na Black Myth: Wukong. Gra przeznaczona na PS5 została przeceniona w pudełkowym wydaniu. Teraz zapłacimy 239,98 zł.