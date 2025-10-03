Skyrim w Unreal Engine 5.6? Nowe demo pozwala zwiedzać świat TES

Demo jest już dostępne do pobrania, a w internecie można znaleźć również wideo prezentujące działanie portu. Dla osób, które nie chcą pobierać plików, materiał wideo pozwala zobaczyć, jak Skyrim wygląda w Unreal Engine 5.6 i jak prezentuje się jego znany świat w nowej odsłonie. To ciekawy projekt dla fanów TES i osób zainteresowanych możliwościami UE5, choć należy pamiętać, że to jedynie koncepcyjna wersja gry, a nie pełnoprawny remake.