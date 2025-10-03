Zaloguj się lub Zarejestruj

Skyrim w Unreal Engine 5.6? Nowe demo pozwala zwiedzać świat TES

Mikołaj Berlik
2025/10/03 09:00
0
0

Greg Coulthard udostępnił nowe demo nieoficjalnego portu Skyrima w Unreal Engine 5.6, pozwalające zwiedzać świat gry.

Fani The Elder Scrolls V: Skyrim mogą już wypróbować nieoficjalny port gry w Unreal Engine 5.6. Nowe demo autorstwa Grega Coultharda pozwala eksplorować całą mapę Skyrima w nowym silniku, wykorzystując oryginalne assety z gry.

Skyrim w Unreal Engine 5.6
Skyrim w Unreal Engine 5.6

Skyrim w Unreal Engine 5.6 – koncepcyjny projekt

Coulthard podkreśla, że celem projektu nie było ulepszanie grafiki, a jedynie sprawdzenie, jak cała mapa Skyrima prezentuje się w UE5. Demo nie oferuje mechanik RPG, walki ani questów – to czysto koncepcyjna eksploracja świata. Pomimo tego widać drobne ulepszenia graficzne, które nadają klasycznym lokacjom nowy wygląd.

GramTV przedstawia:

Demo jest już dostępne do pobrania, a w internecie można znaleźć również wideo prezentujące działanie portu. Dla osób, które nie chcą pobierać plików, materiał wideo pozwala zobaczyć, jak Skyrim wygląda w Unreal Engine 5.6 i jak prezentuje się jego znany świat w nowej odsłonie. To ciekawy projekt dla fanów TES i osób zainteresowanych możliwościami UE5, choć należy pamiętać, że to jedynie koncepcyjna wersja gry, a nie pełnoprawny remake.

Źródło:https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/skyrim-unreal-engine-5-6-demo-available-for-download/

Tagi:

News
PC
The Elder Scrolls V: Skyrim
Skyrim
The Elder Scrolls
Unreal Engine
Unreal Engine 5
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112