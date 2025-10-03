Skyrim w Unreal Engine 5.6? Nowe demo pozwala zwiedzać świat TES

Fani The Elder Scrolls V: Skyrim mogą już wypróbować nieoficjalny port gry w Unreal Engine 5.6. Nowe demo autorstwa Grega Coultharda pozwala eksplorować całą mapę Skyrima w nowym silniku, wykorzystując oryginalne assety z gry.
Skyrim w Unreal Engine 5.6 – koncepcyjny projekt
Coulthard podkreśla, że celem projektu nie było ulepszanie grafiki, a jedynie sprawdzenie, jak cała mapa Skyrima prezentuje się w UE5. Demo nie oferuje mechanik RPG, walki ani questów – to czysto koncepcyjna eksploracja świata. Pomimo tego widać drobne ulepszenia graficzne, które nadają klasycznym lokacjom nowy wygląd.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!