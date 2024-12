Skyrim na Unreal Engine 5. Fanowski projekt gotowy do sprawdzenia

Na premierę The Elder Scrolls 6 przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Bethesda kolejny rok milczy w kwestii stanu produkcji gry i nie wiadomo, kiedy przyjdzie nam ponownie wejść do tego rozległego fantastycznego świata. Z pomocą przychodzą jednak projekty od fanów, którzy ulepszają Skyrima i Obliviona, dostosowując gry do współczesnych standardów. Niedawno modder Greg Coulthard opublikował swoją nową pracę, w której przeniósł całą mapę ze Skyrim na Unreal Engine 5. Twórca przyznał, że jego celem nie było ulepszenie graficzne gry, dlatego wszystkie wykorzystane zasoby pochodzą z oryginalnej gry. Mimo to Skyrim nigdy nie wyglądał piękniej w grywalnej wersji.

Skyrim na Unreal Engine 5 w fanowskim projekcie

Coulthard chciał sprawdzić, czy przeniesienie tak dużej mapy, jaką oferuje Skyrim, będzie możliwe na silniku Epic Games. Aby to zrobić, użył opracowanej przez siebie wtyczki C++ do odczytu pliku danych gry. Wtyczka pozwoliła mu zautomatyzować generowanie krajobrazu i rozmieszczanie obiektów. Co ciekawe, jego projekt działa również w innych grach na Creation Engine, więc przeniesienie światów z Fallouta 3, Fallouta: New Vegas, Fallouta 4, a nawet Starfielda wydaje się więc kwestią czasu.