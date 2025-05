Skyrim jako drugowojenna strzelanka. Powstał mod dla fanów Battlefielda i Call of Duty

Fani Skyrima otrzymali kolejny powód, aby powrócić do tej gry. Za sprawą grupy modderów do kultowego RPG-a Bethesdy zawitał projekt, który przemienia grę w pełnoprawną drugowojenny strzelankę. Modyfikacja wprowadza ogromne pola bitew, które rozciągają się na całej mapie gry. Do walki stają piechota, czołgi, samoloty i artyleria, a cały Tamriel zostaje przekształcony w militarną strefę działań wojennych.

Call of Duty - Tamriel at War to nowy mod do Skyrima dla fanów drugowojennych strzelanek