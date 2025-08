Skyblivion zbliża się do premiery. Fanowski remake Obliviona pokazuje Złote Wybrzeże i Anvil

Twórcy Skyblivion – fanowskiego remake’u kultowego The Elder Scrolls IV: Oblivion – zaprezentowali nowy materiał wideo, w którym ogłosili, że projekt znajduje się już na ostatniej prostej do premiery. Po 10 latach prac mod ma zadebiutować jeszcze w 2025 roku jako rozbudowana modyfikacja do Skyrim Special Edition.

Skyblivion – nowe lokacje, stara mapa odtworzona od podstaw

W najnowszym filmie, zatytułowanym „The Final Stretch Towards Release”, autorzy Skyblivion potwierdzili, że premiera nadal planowana jest na 2025 rok. Jednocześnie odnieśli się do pytań o sens wydania moda po premierze Oblivion Remastered, która miała miejsce wcześniej w tym roku. Jak zaznaczają twórcy, Skyblivion nie jest zwykłym remasterem – to gruntowny remake, który odtwarza całą mapę, lokacje i rozgrywkę w oparciu o silnik Skyrima, wzbogacając świat o wcześniej wyciętą zawartość.