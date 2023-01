Skusicie się na jeszcze jedną darmówkę? Kolejna gra za darmo na Steam

Amplitude Studios kontynuuje rozdawanie wyprodukowanych przez siebie gier. Po Dungeon of the Endless, które wciąż możecie zgarnąć za darmo, tym razem przyszła pora na starszy tytuł studia - Endless Space z 2012 roku. Część z Was może już posiadać tę grę, gdyż kiedyś była już rozdawana za darmo przez dewelopera. Grę możecie odebrać z oficjalnej strony studia, który trafi do Waszej biblioteki Steam.

Endless Space - Definitive Edition za darmo na Steama

Podobnie jak poprzednim razem, musicie posiadać konto na stronie Amplitude Studios, zalogować się i przejść do zakładki nagrody. Następnie znajdźcie sekcję „Full Game” i wybierzcie Endless Space - Definitive Edition z listy dostępnych gier. Pozostaje już tylko kliknąć w kartę produktu i przycisk Steam. Gra automatycznie zostanie przypisana do Waszego konta na platformie Valve. Studio nie podało, do kiedy trwa promocja, więc jeżeli jeszcze nie posiadacie tego tytułu, to warto się pośpieszyć.