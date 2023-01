Chętni na jeszcze jedną darmówkę? Kolejna gra wraz z DLC za darmo na Steam

Aby odegrać darmowe Dungeon of the Endless wraz z DLC Deep Freeze, musicie posiadać konto na forum studia, a następnie połączyć profil ze swoim kontem Steam. Następnym krokiem jest wejście na profil i w zakładkę nagrody, znalezienie sekcji „Full Game” i wybranie z listy najpierw Dungeon of the Endless, a następnie dodatek. Grę i osobno dodatek odbierzecie klikając w karty produktów na stronie, a następnie w przycisk „Steam”. Nie wiadomo, do kiedy aktualna jest promocja.