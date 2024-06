Kolejne darmowe gry w Epic Games Store. Gracze odbiorą dwa ciekawe tytuły

Dziś mamy czwartek, zatem pojawiła się kolejna okazja do odbioru prezentu od Epic Games. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami użytkownicy komputerów osobistych otrzymają dwie ciekawe produkcje. Już o godzinie 17:00 za darmo pobierzemy Idle Champions of the Forgotten Realms oraz Redout 2. Gry można odebrać w ramach prezentu do następnego czwartku, czyli 20 czerwca 2024 roku.

Idle Champions of the Forgotten Realms to gra strategiczna Dungeons & Dragons łącząca postacie z różnych uniwersów D&D w jedną wielką przygodę. – głosi opis gry Idle Champions of the Forgotten Realms.

Najszybsza gra wyścigowa na świecie. Redout 2 to nawiązująca do klasycznych wyścigów arkadowych kontynuacja docenionej przez krytyków gry Redout. Ścigaj się po dystopijnych pustkowiach częściowo opuszczonej Ziemi w najpopularniejszym sporcie w tej galaktyce. – czytamy w opisie Redout 2.

Jeszcze więcej gier na PC za darmo w Epic Games Store

Warto przy okazji przypomnieć, że jeszcze dziś, przez kilka kolejnych godzin, dostępny jest prezent z ubiegłego tygodnia. Do 17:00 mamy szansę odebrać za darmo Marvel’s Midnight Suns.