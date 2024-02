Dziś premiera gry Skull and Bones. Piracka gra od Ubisoftu już dostępna

Doczekaliśmy się – dziś na rynku zadebiutowała gra Skull and Bones od Ubisoftu.

Zanim przejdziemy do informacji o edycjach, warto wspomnieć, iż. Deweloperzy pracują nad aktualizacjami i zachęcają społeczność do zgłaszania wszelkiego rodzaju napotkanych błędów pod tym adresem

Dziś – 16 lutego – na rynku zadebiutowała gra Skull and Bones . Wyczekiwana produkcja od Ubisoftu została udostępniona na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Oferuje lokalizację kinową (z polskimi napisami). Poniżej zamieszczamy wszystkie najważniejsze informacje.

Standardowa wersja przeznaczona na komputery osobiste jest dostępna do kupienia w Ubisoft Store oraz Epic Games Store za 249,90 złotych. Mamy również możliwość ogrania produkcji w ramach usługi Ubisoft Plus Premium (74,90 złotych za miesięczną subskrypcję). Warto jednak zaznaczyć, że w obu sklepach dostępna jest wersja próba pozwalająca pograć w Skull and Bones przez 8 godzin.

Jeśli chodzi o pozostałe platformy, wersja na PS5 została wyceniona w sklepie PlayStation Store na 339,90 złotych, a wersja na Xboksy Series X/S kosztuje w Xbox Store 339,99 złotych. Na konsolach również znajdziemy 8-godzinną wersję próbą.

Wymagania sprzętowe gry Skull and Bones

Minimalne wymagania sprzętowe (1080p/30FPS)

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10 (wersja 64-bitowa)

Windows 10 (wersja 64-bitowa) PROCESOR: AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz lub Intel Core i7-4790 @ 3.6 GHz lub lepszy

AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz lub Intel Core i7-4790 @ 3.6 GHz lub lepszy KARTA GRAFICZNA: AMD Radeon RX 5500 (8 GB) lub NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) lub lepsza

AMD Radeon RX 5500 (8 GB) lub NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) lub lepsza PAMIĘĆ RAM: 8 GB (przy aktywnym trybie dwukanałowym)

8 GB (przy aktywnym trybie dwukanałowym) MIEJSCE NA DYSKU: 65 GB wolnego miejsca (wymagany dysk SSD)

65 GB wolnego miejsca (wymagany dysk SSD) WERSJA DIRECTX: DirectX 12

Zalecane wymagania sprzętowe (1080p/60FPS)

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10 (wersja 64-bitowa)

Windows 10 (wersja 64-bitowa) PROCESOR: AMD Ryzen 5 3600 @ 3.6 GHz lub Intel Core i7-8700K @ 3.7 GHz lub lepszy

AMD Ryzen 5 3600 @ 3.6 GHz lub Intel Core i7-8700K @ 3.7 GHz lub lepszy KARTA GRAFICZNA: AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB) lub NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 GB) lub lepsza

AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB) lub NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 GB) lub lepsza PAMIĘĆ RAM: 16 GB (przy aktywnym trybie dwukanałowym)

16 GB (przy aktywnym trybie dwukanałowym) MIEJSCE NA DYSKU: 65 GB wolnego miejsca (wymagany dysk SSD)

65 GB wolnego miejsca (wymagany dysk SSD) WERSJA DIRECTX: DirectX 12

Zalecane wymagania sprzętowe (1440p/60FPS)

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10 (wersja 64-bitowa) lub Windows 11

Windows 10 (wersja 64-bitowa) lub Windows 11 PROCESOR: AMD Ryzen 5 5600X @ 3,7 GHz lub Intel Core i7-9700K @ 3,6 GHz lub lepszy

AMD Ryzen 5 5600X @ 3,7 GHz lub Intel Core i7-9700K @ 3,6 GHz lub lepszy KARTA GRAFICZNA: AMD Radeon RX 6800 (16 GB) lub NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 GB) lub lepsza

AMD Radeon RX 6800 (16 GB) lub NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 GB) lub lepsza PAMIĘĆ RAM: 16 GB (przy aktywnym trybie dwukanałowym)

16 GB (przy aktywnym trybie dwukanałowym) MIEJSCE NA DYSKU: 65 GB wolnego miejsca (wymagany dysk SSD)

65 GB wolnego miejsca (wymagany dysk SSD) WERSJA DIRECTX: DirectX 12

Zalecane wymagania sprzętowe (2160p/60FPS)