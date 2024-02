Skull and Bones może się podobać. Sporo graczy ma dobre wrażenia po otwartych testach beta

Do 11 lutego 2024 roku gracze mieli okazję sprawdzić Skull and Bones w ramach otwartej bety. Miłośnicy pirackich przygód mogli poznawać świat przygotowany przez Ubisoft przed premierą, która nadciąga coraz większymi krokami. Jak się okazuje, wielu zainteresowanych ma całkiem pozytywne wrażenia po testach.

Pozytywne wrażenia graczy po otwartych testach beta Skull and Bones

Okazuje się jednak, że entuzjaści pirackich przygód bawili się teraz całkiem nieźle. Otwarta beta Skull and Bones skończyła się wczoraj (11 lutego 2024), w związku z czym wielu graczy biorących udział w testach zdążyło już podzielić się swoją opinią w sieci. Mając na uwadze wrażenia z zamkniętej bety, która odbyła się pod koniec ubiegłego roku , można było mieć pewne wątpliwości co do tytułu przygotowanego przez Ubisoft.

Przeglądając wątek związany ze Skull and Bones na Reddicie, łatwo odnaleźć wpisy poświęcone wrażeniom po otwartych testach beta. Jak możemy wyczytać z Jak możemy wyczytać z opinii , gracze widzą w tytule potencjał i nie spodziewali się, że tak dobrze spędza się przy nim czas.

Myślę, że gra ma dobrą bazę do rozwoju, dlatego ma duży potencjał i mam nadzieję, że z czasem będzie dodawana coraz większa zawartość. Obecnie uwielbiam bitwy morskie z moimi towarzyszami.

To przyjemna, relaksująca gra piracka, w której mogę rozwalać inne statki. Świetnie nadaje się do niezobowiązującego grania i relaksu.

Nie jest to dokładnie to, czego oczekiwałem, ale walka była solidna, bronie zróżnicowane, a przemierzanie otwartego oceanu do Indii Wschodnich podczas burzy i pościgu było dla mnie jednym z najlepszych momentów w grach.

Podoba mi się ta gra, ale uważam, że jej cena jest zawyżona. Nie jest ważne, jak długo ją rozwijali, a ile zawartości i funkcji otrzymaliśmy. Wydaje się to być bardzo wtórne i powinno kosztować 40 dolarów.

Oczywiście nie brakuje również sceptyków, którzy nie mają tak dobrej opinii o grze. Nadal pojawiają się głosy o monotonnej i nudnej rozgrywce, a wielu graczy Nadal pojawiają się głosy o monotonnej i nudnej rozgrywce, a wielu graczy podkreśla , że cena 70 dolarów jest zbyt wygórowana w stosunku do zawartości, jaką oferuje. Jak jednak wspomniał dyrektor generalny Ubisoftu, jego zdaniem Skull and Bones to pełnoprawna gra AAAA , co ma uzasadniać tak wysoką kwotę.