Ruszyła otwarta beta Skull and Bones. Piracka przygoda do sprawdzenia za darmo

Dziś o godzinie 3:00 w nocy Ubisoft wystartował z otwartą betą Skull and Bones. Entuzjaści pirackich przygód już teraz mogą cieszyć się rozgrywką bez żadnych opłat na wszystkich platformach – testy odbywają się na PC oraz na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowani przetestowaniem produkcji mają czas do 11 lutego 2024 roku.

Wczorajszy zwiastun Skull and Bones promowany przez piosenkę Billie Eilish przypomniał o zbliżającym się debiucie gry. Premiera pirackiego tytułu nadciąga coraz większymi krokami, w związku z czym Ubisoft nie zwalnia tempa. Zgodnie z zapowiedziami już od dzisiaj zainteresowani będą mogli zapoznać się z produkcją zupełnie za darmo w ramach otwartej bety.

Gracze będą mogli poznawać świat przygotowany przez Ubisoft bez limitów czasowych. Jedynym ograniczeniem jest zdobycie maksymalnie 6. poziomu niesławy, jednak bez obaw – osiągnięcie tego rezultatu nie blokuje możliwości dalszego eksplorowania Skull and Bones. Warto także dodać, że postępy poczynione w ramach otwartej bety zostaną przeniesione do pełnej wersji gry. Ponadto na graczy czeka kilka nagród, w tym herb żaglowy, wzór żagla czy maskotka lemura, które również będą możliwe do wykorzystania po premierze tytułu.