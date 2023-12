Gracze przestają grać w Skull and Bones ze względu na... nudę

Na dwa miesiące przed oficjalną premierą gry Skull and Bones wystartowała zamknięta beta, w której ramach niektórzy gracze mają okazję sprawdzić, co ma do zaoferowania nowa flagowa produkcja Ubisoftu. Wygląda jednak na to, że nie jest tego wystarczająco dużo, ponieważ po ostatnim okresie testowania w sieci pojawiło się bardzo dużo komentarzy sfrustrowanych członków społeczności.

Skull and Bones – zamknięta beta nie spełnia oczekiwań graczy

Tytuł w przeszłości doczekał się już kilku opóźnień od oficjalnego ujawnienia jeszcze w 2017 roku. Mimo tego społeczność była (powiedzmy) cierpliwa, ale wszystko wskazuje na to, że opóźnianie niewiele dało – sporo testerów donosi bowiem, że produkcja jest po prostu rozczarowująca i nudna. Pod postem użytkownika o pseudonimie achilleasa na forum Reddit pojawiła się fala komentarzy innych graczy, którzy nie dość, iż przyznali mu rację, to zaczęli dzielić się własnymi – również negatywnymi – opiniami. Poniżej treść wspomnianego posta: