Skull and Bones do sprawdzenia za darmo dla wszystkich. Ubisoft przedstawił plan na rozwój gry

Gracze będą mogli sprawdzić Skull and Bones tuż przed samą premierą. Na PC będzie można zagrać poprzez Ubisoft Connect i Epic Games Store. W ramach bety gracze będą mogli maksymalnie zdobyć 6. poziom Infamy Cap, a także otrzymać pięć ekskluzywnych nagród kosmetycznych do wykorzystania w pełnej wersji gry. Również uzyskane postępy zostaną zachowane, więc uczestnicy testów będą mogli kontynuować swoją piracką przygodę.

Ubisoft przedstawił nowe szczegóły nadchodzącej gry Skull and Bones. Firma ogłosiła, że już w lutym wystartują otwarta beta dla wszystkich chętnych graczy. Testy rozpoczną się już 8 lutego i potrwają do 11 lutego na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Studio podzieliło się także nowym zwiastunem, który prezentuje popremierowe wsparcie gry. W pierwszym roku Skull and Bones zaoferuje cztery sezonu: Raging Tides, Chorus of Havoc, Into the Dragon’s Wake oraz Shadows of the Deep. Każdy sezon będzie trwać około trzech miesięcy.