Skórka Myszki Miki w Fortnite i kontrowersje związane z trybem dedykowanym Disneyowi

Wiceprezes wykonawczy Epic Games wypowiedział się odnośnie wprowadzenia do Fortnite specjalnego trybu, który będzie dedykowany wyłącznie postaciom należącym do Disneya. Dowiedzieliśmy się, że nie w każdą postać będziemy mogli się wcielić w dowolnym trybie gry. Możliwe, że Myszka Miki nie będzie dostępna w najpopularniejszym trybie w Fortnite, czyli Battle Royale. Jest to spowodowane problemami z ograniczeniem wiekowym niektórych trybów - według wiceprezesa Epica byłoby to niesprawiedliwe, gdyby marki udostępniające swoje postacie nie mogły zdecydować o kontekście, w jakim są one umieszczane. Możemy sobie wyobrazić, że skórka Myszki Miki korzystająca z broni wywołałaby wiele kontrowersji.

Nie każdy bohater w Fortnite będzie dostępny we wszystkich trybach. Przykładowo, figurki Lego nie mogą trzymać broni. Postacie z innych marek powinny być wykorzystywane tylko w takim kontekście, który odpowiada wszystkim stronom - wyjaśnił wiceprezes wykonawczy Epic Games - Saxs Persson.