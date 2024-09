Nowe postacie dostępne w Fortnite. Kolejna współpraca z Disneyem

Epic Games coraz w ostatnim czasie coraz bardziej rozwija Fortnite pod wieloma względami. Osoby regularnie śledzące wydarzenia w grze na pewno pamiętają, że tylko w tym roku zobaczyliśmy na przykład wiele postaci z uniwersum Marvela, czyli Catwoman, Black Cat, oraz postacie z filmu Deadpool & Wolverine.

Nowe postacie w Fortnite

W Fortnite zobaczymy kolejne postaci z uniwersum Disneya w ramach kontynuacji ich współpracy. Tym razem będą to postacie z popularnej serii „Iniemamocni”. W grze pojawia się trzy skórki do postaci: Elastyna, Mrożon oraz Pan Iniemamocny. Do tego zobaczymy również kilka ekskluzywnych emotek oraz inne przedmioty do zdobycia za osiągnięcia w trakcie rozgrywki lub do zakupu w sklepie.