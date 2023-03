Kontynuacja kultowego Franko ma datę premiery. Zobacz nowy zwiastun

Wreszcie się doczekaliśmy – Skinny & Franko: Fists of Violence otrzymało wreszcie datę premiery.

Zacznijmy więc od najważniejszego. Produkcja ma zadebiutować już 28 kwietnia na komputerach osobistych (w sklepie Steam), a także na konsolach PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch i… Atari VCS. Dzięki technologii wstecznej kompatybilności w tytuł zagramy również na PS5 i Xbox Series X/S.

Stało się. Przedstawiciele polskiego studia Blue Sunset Games ujawnili datę premiery gry Skinny & Franko: Fists of Violence. Oprócz tego otrzymaliśmy świeży zwiastun z masą akcji, a wszystko zostało oczywiście utrzymane w klimatach lat 90. XX wieku. Poniżej znajdziecie najważniejsze szczegóły!

Deweloperzy zapewniają rozbudowany system walki , który powstał z 30 tysięcy ręcznie rysowanych klatek animacji . Każdy z dostępnych grywalnych bohaterów będzie cechować się aż 40 unikalnymi ciosami, specjalnymi kombinacjami oraz interakcjami. Skinny & Franko: Fists of Violence zapewni siedem różnych poziomów trudności .

W trakcie przygody spotkać mamy 80 typów przeciwników – lub, jak kto woli, szmaciarzy do obicia. Do tego wszystkiego dojdzie tryb Nowej Gry Plus.

Warto także zaznaczyć, że zainteresowani mogą aktualnie sprawdzić wersję demonstracyjną gry na platformie Steam.